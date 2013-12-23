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Emniyet’te iki görevden alma daha

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından emniyetteki görevden almalar devam ediyor

23 Aralık 2013 16:02


Yolsuzluk ve rüşvet operasyonun ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde iki müdür yardımcısı daha görevden alındı.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından emniyetteki görevden almalar devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde iki müdür yardımcısı daha değiştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı İsmail Öztürk ile Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, görevlerinden alınıp Polis Akademisi'ne tayin edildiler.

Yerlerine Polis Akademisi'nde görevli Bülent Kantar ile Cem Akgün getirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sorumlu olan İsmail Öztürk ile Terörle Mücadele Şubesi’nden sorumlu olan Lokman Kırcılı, bir hafta önce bu görevlerinden alınmıştı.

 

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