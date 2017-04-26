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BBC Türkçe

Emniyet'te 'FETÖ' operasyonu: 54 ilde 803 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullah Gülen Cemaati'nin emniyet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik olarak başkent Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı. 1000 kişi hakkında gözaltı kararı var.

26 Nisan 2017 12:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullah Gülen Cemaati'nin emniyet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik başkent Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, eş zamanlı operasyonlara 8 bin 500 polisin katıldığını bildirdi.

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen benzer bir soruşturma çerçevesinde, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve cemaatin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 35 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

AA, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen çok sayıda öğretmen ve adliye personelinin de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldükleri belirtildi.

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