Emniyet'te 'D şubesi' dönemi

Emniyet, Balyoz ve 28 Şubat gibi soruşturmalarla ilgilenecek "D şubesi" adında yeni bir birim kurdu. Sorumluluk alanı sağ ya da sol tanımına uymayan yani 'diğer' terör örgütleri.

Radikal dinci örgütler, milliyetçi sağ örgütler ve sol örgütleri ayrı bürolarla takip eden Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni bir suç bürosu daha oluşturdu. Yeni birim çalışması, Ergenekon süreciyle birlikte başladı. Anayasal düzeni hedef aldığı öne sürülen yapılanmalara yönelik özel bir yapı oluşturlması gerekli görüldü.

Diğer terör örgütleri için oluşturulan birim, radikal dinci terör örgütleri konusunda uzman olan ekibin içinde seçildi.

Yeni birim, başta Ergenekon benzeri silahlı, 28 Şubat soruşturması gibi silahsız terör dosyalarını savcılıklarla birlikte soruşturacak.

Bu birimler hem personelin iş yükünü hafifletecek, hem de özel önem verilecek soruşturmalar için uzman personel yetiştirecek.

Yeni birimde, Balyoz soruşturmasıyla ilgili 'gözaltı' işlemlerinin yanı sıra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 28 Şubat soruşturmasının işlemleri yürütülmeye başlandı.