Emniyet'te ByLock operasyonu; "40 müdür daha görevden alınacak"

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM) 4 daire başkanı, 2 daire başkan yardımcısı ve 1 il emniyet müdürünün isminin, MİT’in deşifre ettiği Fethullah Gülen cemaati üyelerinin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları iddia edilen ByLock listesinde isimlerinin yer aldığı belirlendi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, ilk incelemelerde 53 bin dolayında olan ByLock kullanıcısı sayısının, araştırmanın devamında 180 bine çıktığı öğrenildi.

İncelemelerde halen aktif görevde olan EGM’de 4 daire başkanı ile 2 daire başkan yardımcısı ve 1 il emniyet müdürü de ByLock listesinde çıktı. 17 - 25 Aralık soruşturmalarının ardından yeniden yapılanmaya giden EGM’de 'paralel yapı'yla bağlantılı olduğu iddia edilen daire başkanları, emniyet müdürleri değiştirilmişti. ByLock listesinde çıkan bu 7 yöneticinin son süreçteki icraatları incelemeye alındı.

Yeni kararname

Uzun zamandır bekleyen il emniyet müdürleri kararnamesinin de tamamlandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı’na Süleyman Soylu’nun gelmesinin ardından son şekli verilen kararnamenin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD dönüşünde yayınlanması planlanıyor. Hazırlanan kararname ile 40 ilin emniyet müdürü ile birçok daire başkanının değişeceği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, darbe girişiminin hemen ardındanTürkiye genelinde 3 bin 21’i rütbeli olmak üzere 7 bin 795 polisi de açığa almıştı. Daha sonra 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2 bin 360 polis ihraç edilmişti.