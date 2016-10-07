Emniyet'te 'Bylock' operasyonu

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve şifreli mesajlaşma sistemi "ByLock"ı kullandığı tespit edilen 166 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Bu kişiler arasında emniyet müdürleri ve amirleri de bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA) haklarında gözaltı kararı olan kişilerden 13'ünün müdür, 114'ünün rütbeli, 39'unun ise polis memuru olduğunu bildirdi.

Operasyon İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Şu ana kadar kaç kişinin gözaltına alındığı ise açıklanmadı.