Emniyet'te büyük değişim

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün müsteşarlığa çevrilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı.



Konuyla ilgili çalışmalar yapan polis yetkilileri, bir taslak üzerinde çalışıyor. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda yapılacak değişikliklerden, kurulacak genel müdürlüklere kadar bir taslak çıkaran emniyet yetkilileri, yeni yapılanmada kadro tahsislerini de planlıyor.



İlk olarak Mehmet Ağar döneminde tartışmaya açılan Emniyet Müsteşarlığı için polis yetkilileri kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan terör zirvesinde ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelen İç Güvenlik Genel Sekreterliği, Sınır Güvenliği Müsteşarlığı ve Emniyet Müsteşarlığı konularına ilişkin kamuoyunda tartışmalar sürerken, polis yetkilileri olası yeni yapılanma için kolları sıvadı. Hazırlanan taslakta ihdas edilecek 11 kadroyu ve görev dağılımını daha önce olduğu gibi 2 müsteşar yardımcısı, 4 genel müdür ve bağlı birimler olarak düşünülüyor.



Merkez teşkilatında bulunan iki kritik daire başkanlığından İstihbarat Genel Müdürlüğe çevrilirken, terör ise Asayiş ve Terör Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılacak. 27 daire başkanlığının Terör ve Asayiş Genel Müdürlüğü, Güvenlik ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü, Trafik Genel Müdürlüğü ve Personel ve Lojistik Genel Müdürlüğü şeklinde ayrılarak 2 müsteşar yardımcısına bağlanması düşünülürken, müsteşarın Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olacak birime bağlı çalışması öngörülüyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) Dairesi Başkanlığı'nca daha önce de hazırlanan taslakta, emniyet teşkilatının kuruluşunu düzenleyen üç kanun ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması planlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü 'müsteşarlığa' dönüştüren taslakta, "3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda ve diğer kanunlarda yer alan Emniyet Umum Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ibareleri 'Emniyet Müsteşarlığı' Emniyet Umum Müdürü ve Emniyet Genel Müdürü ibareleri ise 'Emniyet Müsteşarı' olarak değiştirilmiştir" ifadesine yer verildi.



Emniyet Müsteşarlığı'na, en az beş yıl fiilen valilik yapmış olanlar atanmasına ilişkin ibarelerin bulunduğu taslağı hazırlayanlar, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ile Emniyet Müsteşarı’nın konumlarının ne olacağı konusunda ise henüz bir uzlaşmaya varamadılar. Emniyet Müsteşarının görev süresinin kısıtlanması ve özel nitelikli kişilerden seçilmesi için çeşitli ifadelerin bulunmasının gerektiğini vurgulayan polis yetkilileri, İç Güvenlik Genel Sekreterliği’nin oluşturulmasının ardından Emniyet Müsteşarlığı’nın genel durumunun daha da netleşeceğini ifade ettiler.

