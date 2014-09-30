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Emniyette 'bayram' alarmı

İçişleri Bakanlığı, bayramda meydana gelebilecek trafik kazalarına önlem amaçlı bir genelge yayımladı

30 Eylül 2014 09:09

İçişleri Bakanlığı, bayramda meydana gelebilecek trafik kazalarını engelleyebilmek için harekete geçti. Yayımlanan genelgeyle trafik polislerinin izinleri iptal edildi. Ayrıca, bayram süresince yollarda denetimler artırılacak; sadece trafik değil, tüm polisler ceza yazabilecek.

Buna göre, trafik hizmetlerinde görevli tüm personelin izinleri iptal edildi.

Genelgeye göre ayrıca, genel hizmet personelinden destek alınacak ve trafik kural ihlallerine ilişkin tüm polisler ceza yazabilecek.

Trafik denetim hizmetlerinde görevli ekip ve personelin bir kısmı "sivil ihbarlı denetimlerde" görevlendirilecek.

Bu ekipler hatalı sollama ile emniyet kemeri ve cep telefonu ihlali yapan sürücülere ceza uygulanmasını sağlayacak.

Önemli kavşak, geçit ve güzergahlarda sabit ekipler konuşlandırılacak.

Tıkanıklık yaşanan noktalarda, ilave ekipler görevlendirilerek gerekiyorsa ışıklara müdahale edilip trafiğin akışı sağlanacak.

Trafik kazası sonucu kapanan yolun en kısa sürede açılabilmesi amacıyla ana yollarda çekici ve kurtarıcı hazır bekletilecek.

Radarlı hız tespit ekipleri, seyir halinde denetimlerini artıracak.

Denetimlerde yorgunluğu ve uykusuzluğu tespit edilen sürücülerin taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecek, dinlenmeleri için trafik kuruluşlarına yönlendirilecek.

Araç durdurmanın mümkün olmadığı durumlarda, plakaya ceza uygulanacak.

Ağır tonajlı araçlar, trafik normale dönünceye kadar uygun yerlerde bekletilecek.

Yolcu otobüslerinin denetimine ağırlık verilecek.

Toplu taşıma araçlarında 10 numara yağ gibi standart dışı yakıt kullanılıp kullanılmadığı konusunda operasyonlar yapılacak.

Ayrıca, Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de helikopter ile denetim yapılacak.

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