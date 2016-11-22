Emniyet'te 487 emniyet müdürü ile 292 emniyet amiri terfi etti

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu kararları ile 112 emniyet müdürü, 79 emniyet amiri emekliliğe sevk edilirken, 487 emniyet müdürü ile 292 emniyet amiri, 486 başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı bir üst rütbeye terfi etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) Yüksek Değerlendirme Kurulu ve MerkezDeğerlendirme Kurulu kararları açıklandı. Buna göre 25’i birinci sınıf emniyet müdürü olmak üzere 191 emniyet müdürü ile emniyet amiri emekliye sevk edildi. Toplamda bin 265 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ederken, 2. sınıftan birinci sınıfa hiçbir terfinin olmaması dikkat çekti.

191kişi emekliğe sevk edildi

EGM’de yapılan açıklamada 25 Birinci Sınıf Emniyet Müdürünün, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu’nun rütbe terfileri ile emekliye sevk edilecek personelin durumunu değerlendirerek karara bağlandığı kaydedildi. Kurul kararına göre “25 birinci sınıf, bir ikinci sınıf, 63 üçüncü sınıf, 23’ü dördüncü sınıf emniyet müdürü, 79 da emniyet amiri” emekliye sevk edildi.

Bin 256'sı terfi etti

Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun ele aldığı terfilerde ise “212 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıfa, 275 dördüncü sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıfa, 292 emniyet amiri ise dördüncü sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine, 116 başkomiser emniyet amirliğine, 94 komiser başkomiserliğe, 276 komiser yardımcısı komiserlik rütbesine” terfi ettirildi. Bu arada halen 2. sınıf emniyet müdürü olan ve terfi bekleyen hiçbir emniyet müdürünün birinci sınıf rütbesine terfi ettirilmemesi dikkat çekti. Terfi sonuçları PolNet sayfasından personelin kendi kullanıcı adı ve şifresi girilerek öğrenilebilecek.