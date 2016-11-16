Emniyet'te 3 bin 181 polis göreve iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 3 bin 181 emniyet teşkilatı mensubu göreve iade edildi. Aynı kapsamda 2 bin 205 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"667 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet teşkilatı mensubu görevine iade edilmiş, aynı kapsamda 2 bin 205 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır."