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Emniyet'te 3 bin 181 polis göreve iade edildi

2 bin 205 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırıldı

16 Kasım 2016 12:32

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 3 bin 181 emniyet teşkilatı mensubu göreve iade edildi. Aynı kapsamda 2 bin 205 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"667 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet teşkilatı mensubu görevine iade edilmiş, aynı kapsamda 2 bin 205 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır."

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emniyet3 bin 181 polisgöreve iade edildiKHK

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