Emniyet'te '25 bombalı araç' alarmı

İstanbul'da çalınan kamyonet ve panelvan tipi araçların klonlanmış plakalar ile Hatay'a götürüldüğü ortaya çıktı. Emniyet, toplam 25 aracın bombalı saldırıda kullanılabileceği ihtimaline karşı alarma geçti.

Suriye’de iç savaş devam ederken, bölgede faaliyet gösteren radikal İslami grupların Türkiye’ye yönelik olası eylem planlarını mercek altına alan istihbarat ve güvenlik birimleri ‘klonlanmış plaka takan şüpheli çalıntı kamyonetler’in peşine düştü.

Tolga Şardan’ın Milliyet gazetesinde yayınlanan haberine göre, Şam yönetimine karşı mücadele eden, başta El Kaide ve bu örgütünün uzantısı olan Irak-Şam İslam Devleti adlı radikal İslami terör grubunun Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapması, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Bu grupların Türkiye’ye yönelik ‘eylem süreci’ başlattıklarını açıklamalarıyla birlikte MİT’in yanısıra jandarma ve emniyet birimleri harekete geçti. Bu kapsamda ilk olarak jandarma birimleri, karayolları üzerindeki kamera kayıtlarından ilginç ipuçlarına ulaştı.

Aynı güzergâh

Jandarma birimleri, İstanbul ’dan çalınan birbirine benzer kamyonet ve panelvan tipi araçların klonlanmış plakalar takılarak Bolu-Ankara-Aksaray-Adana üzerinden Hatay’a götürüldüğünü tespit etti. Kamera kayıtlarındaki incelemelerde, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi’ne kayıtlı bir açık kasa kamyonete ait plakayı taşıyan altı farklı aracın görüntülerine ulaşıldı. Bu durum üzerine MİT devreye girdi. Jandarma ve MİT’in ortak çalışmaları sonucunda, İstanbul Emniyeti Trafik Tescil Şubesi’ne kayıtlı dört farklı plaka kullanan 14 farklı kamyonetin, Ankara Emniyeti Trafik Tescil Şubesi’ne kayıtlı iki ayrı araca ait plaka kullanan beş aracın, "klonlanmış" olarak aynı güzergâhı kullanarak Hatay’a gittiği belirlendi.

'Bombalı araç mı?'

Yapılan araştırmalarda, plakaları klonlanmış toplam 25 kamyonet ve panelvan tipi aracın hiçbirinin Hatay’dan geri dönüş yapmadığını tespit eden güvenlik birimleri alarma geçti. Daha önce El Kaide’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği eylemlerde kamyonet kullanması, Acilciler örgütünün Ankara’da bombalı kamyonetle eylem yapmayı planladığının ortaya çıkması ve klonlanmış plaka taşıyan 25 kamyonet-panelvan türü aracın "buhar olması" istihbarat ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

MİT’in koordine ettiği ve jandarma ile emniyet birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, klonlanmış araçların kiralık sürücülerce Hatay’ın Reyhanlı ilçesine sevk edildiği anlaşıldı. Bu tespitlerle birlikte, Suriye’den gelen bazı önemli istihbaratlar sonucunda araçların ‘bombalı araç’ olarak hazırlanarak Türkiye’ye gönderilme olasılığı ortaya çıktı.