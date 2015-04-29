Emniyet'te 17-25 Aralık tasfiyesi; 5 bin polise tayin

Emniyet’te 1142’si birinci sınıf olmak üzere 1776 emniyet müdür ve amirinin emekliye sevk edilerek tasfiye edilmesinin ardından polislere yönelik ikinci operasyon yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, aralarından 440 emniyet müdürünün de bulunduğu yaklaşık 5 bin amir, komiser ve polisin tayinini çıkardı. Tayinleri çıkarılan polislerin büyük bir kısmının 17-25 Aralık operasyonlarında görev alanlar olduğu, bazılarının ise terfi etmelerine rağmen ataması yapılmayan ve ardından dava açanlardan oluştuğu kaydedildi. Tayinleri çıkarılan polislerin çoğunun Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Şubesi ve İstihbarat Şube’de görevli olduğu kaydedildi.

2 bin 200 polis bakanlıklara

Emekliye sevk edilen ancak prim gün sayılarını doldurmalarına rağmen yaşa takılan çoğu 3’üncü ve 4’üncü sınıf emniyet müdürü ile amirler için de yeni formül devreye sokuldu. Emniyet bünyesinde yürütülen paralel yapı soruşturmasında adı geçen, haklarında adli ve idari soruşturma yürütülen 2 bin 200 müdür, amir ve komiserin başka kurumlara kaydırılmasına karar verildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na kaydırılacak olanların, gittikleri kurumlarda emniyetteki rütbesine göre, uzman ya da uzman yardımcısı olarak görev yapacakları bildirildi.

Haziranda 25 bin polis

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün haziran ayında ele alınacak 2015 “terfi-tayinler” döneminde ise 25 bin polisin yerinin değişmesi bekleniyor. Bu polislerin çoğunun Doğu Anadolu hizmetine gönderileceği kaydedildi.