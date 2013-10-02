Emniyet'te 160 istihbaratçı polisin yeri değişti

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığında geçtiğimiz ay başlayan görev değişikliği devam ediyor. Önceki ay yapılan değişiklikle aralarında başkan ve başkan yardımcılarının da bulunduğu 11 üst düzey istihbaratçı görevden alınmıştı. Üst kadroların ardından, alt kadrolara yönelik köklü değişiklikler gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 23 ilin istihbarat şube müdürlüklerindeki müdür, başkomiser, komiser rütbelerinde 160 istihbaratçı farklı birimlere kaydırıldı.
Alt birimlerde rotasyon
Geçtiğimiz aylarda Ergenekon, KCK ve Balyoz gibi operasyon süreçlerinde rol alan İstihbarat Dairesi'ndeki başkan ve 2 yardımcısından sonra 8 kilit şube müdürü daha görevden alınmıştı. Yaşanan değişimlerin alt birimlere doğru devam edeceği belirtiliyordu.
160 istihbaratçı polisin yeri değişti
Bugün'ün haberine göre, İstihbarat birimlerindeki değişimin şubelerde de yaşandığı ortaya çıktı. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 23 ilde 160 istihbaratçının görev yerlerinin değiştirildiği açıklandı. Görev yerleri değiştirilen istihbaratçılar genelde asayiş ve bilişim suçlarıyla mücadele birimlerine kaydırıldı. Ankara'daki değişiklikte 28 istihbaratçıdan 17'si EGM İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevlendirilirken, 2 müdür yardımcısı, 8 komiser ve 1 baş komiser farklı birimlere atandı.