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Emniyet'te 160 istihbaratçı polisin yeri değişti

Baş­ta An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir ol­mak üze­re 23 il­de 160 is­tih­ba­rat­çı­nın gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği açık­lan­dı

02 Ekim 2013 13:56

Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Dai­re Baş­kan­lı­ğı­n­da geçtiğimiz ay başlayan görev değişikliği de­vam ediyor. Ön­ce­ki ay ya­pı­lan de­ği­şik­likle ara­la­rın­da baş­kan ve baş­kan yar­dım­cı­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu 11 üst dü­zey is­tih­ba­rat­çı gö­rev­den alın­mış­tı. Üst kad­ro­lar­ın ar­dın­dan, alt kad­ro­la­ra yö­ne­lik­ kök­lü de­ği­şik­lik­ler ger­çek­leş­ti­ril­di. An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir baş­ta ol­mak üze­re 23 ilin is­tih­ba­rat şu­be mü­dür­lük­le­rin­de­ki mü­dür, baş­ko­mi­ser, ko­mi­ser rüt­be­le­rinde 160 is­tih­ba­rat­çı fark­lı bi­rim­le­re kay­dı­rıl­dı.

 

Alt birimlerde rotasyon

 

 

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Er­ge­ne­kon, KCK ve Bal­yoz gi­bi ope­ras­yon sü­reç­le­rin­de rol alan İs­tih­ba­rat Da­ire­si­'n­de­ki baş­kan ve 2 yar­dım­cı­sın­dan son­ra 8 ki­lit şu­be mü­dü­rü da­ha gö­rev­den alın­mış­tı. Ya­şa­nan de­ği­şim­le­rin alt bi­rim­le­re doğ­ru de­vam ede­ce­ği be­lir­ti­li­yor­du.

 

 

160 istihbaratçı polisin yeri değişti

 

 

Bugün'ün haberine göre, İs­tih­ba­rat bi­rim­le­rin­deki de­ği­şi­min şu­be­ler­de de ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Baş­ta An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir ol­mak üze­re 23 il­de 160 is­tih­ba­rat­çı­nın gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği açık­lan­dı. Gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti­ri­len is­tih­ba­rat­çı­lar ge­nel­de asa­yiş ve bi­li­şim suç­la­rıy­la mü­ca­de­le bi­rim­le­ri­ne kay­dı­rıl­dı. An­ka­ra­'da­ki de­ği­şik­lik­te 28 is­tih­ba­rat­çı­dan 17'si EGM İs­tih­ba­rat Dai­re Baş­kan­lı­ğı­'n­da gö­rev­len­di­ri­lir­ken, 2 mü­dür yar­dım­cı­sı, 8 ko­mi­ser ve 1 baş ko­mi­ser fark­lı bi­rim­le­re atan­dı.

 

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