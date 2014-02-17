Emniyet'te 140 yeni dinleme cihazıyla teknik takibe sıkı denetim

Emniyet’in 2014 yılı için 140 adet dinleme cihazı alacağı ortaya çıktı. Alım şartnamesinde, dinleme yapılacak cihazlara yetkili bir kişinin dışarıdan girip ses kayıt dosyalarını dinleyebilmesiyle ilgili bir madde de var.

Vatan Gazetesi'nden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, telefon dinlemelere çeki düzen verilmesi için yeni düzenlemeler planlanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü’de yeni sisteme uyum sağlayacak şekilde yeni dinleme cihazları almak üzere ihaleye çıktığı ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Daire Başkanlığı’nın cihazların alınacağı firmalar için hazırlayıp Devlet Malzeme Ofisi’ne gönderdiği teknik şartname şöyle:

Yeni cihazlarda yetkili bir kişinin bir data hattı vasıtası ile dinleme sistemine girerek tüm kanallardaki ses kayıt dosyalarını dinleme ve yazılım yükleme olanağının verilmesi isteniyor: “Madde 2.20. Sistemde veri (data) hattı ile uzaktan bağlantı kurularak, bağlantı kuran kişinin yetkisi dahilinde tüm kanallardaki ses kaydına ulaşılması, ses kaydının dinlenilmesi, arıza bilgilerinin alınması, yazılım sorunlarını giderilmesi ve yeni yazılım yüklenmesi mümkün olacaktır. Bunun için gerekiyorsa ek donanımlar cihazla birlikte verilecektir.”

Üç aşamalı güvenlik

Şartnameye eklenilen maddelerin birinde ise dinleme yapan personelin sisteme erişebilmesi için şifre ile yetkilendirilmesi getiriliyor. Sisteme dışarıdan girişi engellemek için 3 farklı seviyede giriş aşaması oluşturulması isteniyor. Veri tabınına ulaşmak için de ayrıca şifre kurulumu yapılması isteniyor.

Şartnamedeki ayrıntılar şöyle: “2.13. Cihaz yazılımına yetkisiz kişilerin girmesini önlemek ve değişik seviyelerde sisteme erişimi sağlamak için en az 3 farklı seviyede giriş yetkisine sahip kullanıcı profilleri tanımlanabilecektir (admin, operatör vb.). Yazılıma en az 5 adet kullanıcı eklenebilecektir. Sabit diske kaydedilen görüşmelerin silinmesi, üzerinde değişiklik yapılması ve yönetici(administrator) dışında programdan başka bir operatörce sistemin kapatılması mümkün olmayacaktır. Sisteme ne zaman, kim tarafından, ne kadar süre ile girildiğinin bilgileri kaydedilebilecektir. Yapılan giriş/çıkış log kayıtları ve kanallardaki kesinti log kayıtları tutulabilecektir. Veri tabanı erişim (şifresi), kullanıcıların direk müdahale yapmalarını engelleme amacı ile şifreli olacak.”

En son 5 yıl önce alınmıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son olarak 2007’de teknik takiplerde kullanılmak üzere digital cihazlara yatırım yaptı. Kurumun envanterine ‘teknik takip’ işlerinde kullanılacak özellikte, digital kameralar, yüksek zoomlu fotoğraf makineleri, motor zoom lensler, mikro kameralar, uzun mesafeli taşınabilir gözlem ve izleme sistemleri satın alındı. Buna ek olarak da 2009 yılında 35 kalemden oluşan digital kayıt sistemi alındı.

CHP’li Aksünger: Güvenlik zafiyeti

Dinlemeler ile ilgili daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de bir birifing veren CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Almanya’da Vatan’ın sorularını yanıtladı. Aksünger, dinleme dosyalarına dışarıdan bir yetkilinin müdahale edebilmesinin güvenlik zağafiyeti doğuracağını söyledi. Emniyet içindeki usulsüz dinlemelerin giderilmesi için kurulacak bir denetleme mekanizmasının olması gerektiğinin de altını çizen Aksünger, yapılacak yeniliklerin yönetmeliklerle belirleneceğini, konunun şartnamelerde belirtilmesinin de anlamsız olduğunu belirtti. Aksünger, sistemlerin için teknik destek için dahi olsa başka bir kişi ya da birime bu tarz bir yetkinin verilmesinin sakıncalarının olduğunu söyledi..