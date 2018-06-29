Emniyetin uygulamasına muhalefetten tepki: ‘Her düğüne bir polis' özel hayatın ihlalidir

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından, havaya ateş açan kişilerin engellenmesi amacıyla her düğünde sivil veya resmi polis görevlendirilmesi kararı alındı. Alınan kararı eleştiren CHP Ankara Milletvekili ve hukukçu Murat Emir, “Uygulama polisin yetkilerinin sınırsız genişletilmesi noktasına kaymamalı” uyarısında bulundu.

Her düğüne bir sivil veya resmi polis görevlendirileceğini belirten Emniyet Müdürü Çorumlu, ''Hiç müsamaha göstermeyeceğiz. Düğünü bozulurmuş, tatsızlık çıkarmış buna bakmayacağız. Bu yorgun mermi ile yaralanan sizin çocuğunuz, eşiniz veya yakınınız da olabilir. Havaya ateş edenler, attıkları merminin havada kaldığını zannediyor" ifadesini kullandı.

Bu durumun toplumsal bir asayiş sorununa dönüştüğünü aktaran Çorumlu ''Burada bize, muhtarlara ve basın mensuplarına çok iş düşüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Baştan söylüyoruz, acımayacağız. Hiç kimse acımamızı beklemesin'' demişti.

Emniyet Müdürü vatandaşlara yaptığı çağrıda: ''Lütfen artık bu alışkanlığı bırakalım. Artık böyle bir şey olursa bütün düğün sahiplerine ceza yazarız, bütün düğün sahiplerini sorumlu tutarız. Biz kimsenin düğününü, neşesini bozmak istemiyoruz ancak böyle Teksas gibi mermi atılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Sınırsız yetki noktasına kaymamalı

Birgün'de yer alan habere göre uygulamanın nasıl hayata geçirileceğinin önemli olduğunu aktaran CHP Ankara Milletvekili ve hukukçu Murat Emir, uygulamanın her düğünün polise önceden haber verilmesi ihtiyacı doğuracağını ifade etti.



Emir, “Böyle bir silah kullanımı durumunda zaten polisin müdahale etme yetkisi var. Dolayısıyla daha suç gerçekleşmeksizin önceden her bir düğünde tedbir almak ve özellikle de uygulamada düğün sahiplerine ‘Önceden polise bildirin’ şeklinde gerçekleşeceği düşünülürse; bu tabii ki özel hayata direkt müdahale olur. Bu uygulama burada kalmayabilir. Genellikle bu tarz uygulamalar masum başlar'' diye konuştu.

Türkiye’de düğünlerde silah kullanımı sık yaşanan bir durum olduğunu belirten Emir, ''Dolayısıyla bunun önlenmesi tüm toplumun talebi. Ama bunun üzerinden kolluk güçlerinin yetkilerinin genişletilmesi, çeşitli her türlü etkinlikten önce kolluk kuvvetlerine haber verilmesinin yolunu açabilir. Yani polisin yetkilerinin sınırsız genişletilmesi noktasına kaymaması lazım. Bu anlamda da çok dikkatli olunması gereken bir durum” ifadesini kullandı.

CHP’li Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Güvenlik elbette temel bir taleptir, ama bunun özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı ile kişinin özgürlük alanlarına girmeksizin yapılması son derece önemli. Uygulamasını görmek gerekir. Bir yandan vatandaşlarımızın güvenliğini düşünürken ve gözetirken, elbette özgürlük ve özel hayatın dokunulmazlığı açısından da her bir olayı uygulamayla incelemekte fayda var.”