Emniyet'in tepesinde deprem

Bir ihbar mektubuyla başlayan dolandırıcılık operasyonu sırasında çete lideri İrfan Erbarıştıran’la sık görüştükleri saptanan Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü, ‘şüpheli’ sıfatıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Genç’e ifade verdi. Daha önce müfettişlerin de ifadelerini aldığı Uzunkaya ve Gülcü, Erbarıştıran’ın ‘muhbir’ olduğunu belirtti.



İzmir'de yapılan bir dolandırıcılık operasyonu, Emniyet teşkilatına bomba gibi düştü. Soruşturmaya Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü’yle birlikte birçok bürokratın adı karıştı. Uzunkaya ve Gülcü dün gizlice İzmir’e gidip savcılıkta ifade verdi.





Mayıs ayındaki ihbar mektubu



İddialar ilk olarak 2009’un Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve MİT’e gönderilen bir ihbar mektubuyla başladı. Mektupta, “İzmir’de yaşayan İrfan Erbarıştıran’ın, kendisini MİT ajanı, MOSSAD görevlisi ve Emniyette üst düzey yetkili olarak tanıtıp piyasayı milyonlarca lira dolandırdığı, işadamlarına zorla çek ve senet imzalattığı” öne sürüldü. Mektupta, Erbarıştıran’ın, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü’yle birlikte hareket ettiği iddiası da yer aldı.





Polis evlerinde referanslı konuk



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar mektubuyla ilgili suç duyurusunda bulunan İçişleri Bakanlığı, iddiaların araştırılması için 4 polis müfettişi görevlendirdi. Başsavcılık, mahkemeden Erbarıştıran’ın 6 ay süreyle telefonlarının dinlenmesi yönünde karar aldı. İzmir polisi, Erbarıştıran’ın Celal Uzunkaya’nın referanslarıyla polis evlerinde kaldığını, sık sık Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giderek Uzunkaya ve Gülcü’yü makamında ziyaret ettiğini belirledi. Erbarıştıran son olarak Ankara Sheraton Otel’de Uzunkaya’nın misafiri olarak konakladı. İkili bu otelde görüşme yaparken, polis kameralarına yakalandı. Erbarıştıran’ın, 2008’de Bursa’daki bir çete operasyonunda gözaltına alındığı, ancak adliyeye gönderilmeden serbest bırakıldığı da soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelinin serbest bırakılması için Uzunkaya’nın devreye girdiği ileri sürüldü.





Müfettişler ifadelerini aldı



İdari soruşturmayı yürüten müfettişler, Uzunkaya ve Gülcü’nün ifadelerini aldı. Uzunkaya, Erbarıştıran’ı 1983’ten beri tanıdığını ve muhbir olarak kullandığını söyledi. Gülcü de, Erbarıştıran’ı kendisine Uzunkaya’nın tanıştırdığını, muhbir olarak bildiğini makamına birkaç kez geldiğini, ancak bir yıldır görüşmediklerini söyledi.





Savcılıkta 200 sayfa ifade verdi



İzmir polisi, 26 Kasım’da Erbarıştıran ve diğer çete üyelerine operasyon düzenledi. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alınan Erbarıştıran, poliste susma hakkını kullandı. Savcılıkta 6 saat ifade veren şüpheli, yaptığı tüm eylemlerden Uzunkaya ve Gülcü’nün haberi olduğunu savunarak, “Ben Emniyetin kayıtlı muhbiriyim” dedi. Erbarıştıran’la birlikte 2 kişi daha tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe gönderen Erbarıştıran, soruşturma kapsamında yeni bilgiler vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine Erbarıştıran önceki gün yeniden savcılığa getirildi.





Müdürler ‘şüpheli’ olarak savcılığa



Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında Uzunkaya ve Gülcü de önceki gün ifadeleri alınmak üzere İzmir’e çağırıldı. Telefonla yapılan davet üzerine her iki genel müdür yardımcısı uçakla İzmir’e gitti. Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Genç, Uzunkaya ve Gülcü’nün ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadelerini aldı.





Çete lideri Garipoğlu olayında muhbir miydi



İddialara göre polis müfettişleri, İrfan Erbarıştıran’ın, kayıtlı muhbir olmadığını, sadece 1987’de kısa süreli muhbirlik yaptığını ancak ‘tutarsızlık’ nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını saptadı. Soruşturmanın başlamasından sonra Uzunkaya ve Gülcü’nün, Erbarıştıran’la sadece polis-muhbir ilişkisi içinde olduklarını gösterebilmek için Asayiş Daire Başkanlığı aracılığıyla Erbarıştıran’ı Münevver Karabulut cinayetinde Cem Garipoğlu’nun yakalanması için kullanılan ‘muhbir’ olarak gösterdikleri iddia edildi. Erbarıştıran’ın banka hesabına Emniyetin örtülü ödeneğinden 40 bin TL aktarıldığı ve Garipoğlu’nu aramak için yurtdışına girip çıkmış gibi gösterildiği öne sürüldü. Soruşturmanın sürdüğü sırada İstihbarat Daire Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne acil koduyla bir yazı da gönderdi. Yazıda, Erbarıştıran’ın ‘muhbir’” olarak görevlendirilmesi tavsiye edildi. İzmir Emniyeti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, “Belirtilen kişinin çete operasyonu kapsamında takip edildiğini ve hedef şahıs olduğunu belirterek muhbir olarak kullanılamayacağı” yanıtını verdi.





Hapse girdi



İstanbul Narkotik polisi, geçen eylülde 2 milyar liralık uyuşturucu hammadesi ele geçirmişti. Uyuşturucu çetesinin lideri olduğu iddiasıyla Habip Kanat ve bir dönem emniyetin bilirkişiliğini de yapan ‘Hassas Burun’ lakaplı Doç. Dr. Hüseyin Rıza Işık’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Şebekeyle ilişkisi olduğu öne sürülen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan da aynı soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arslan, suçlamaları reddederek, Kanat’ın 2001’den beri polis muhbiri olduğunu söylemişti.