Emniyetin tanesini 50 bin liradan aldığı 400 zırhlı kulübeyi yapanlardan biri Bahçelievler Katliamı sanığı!

Terör saldırılarına karşı ‘acil ve ihalesiz’ olarak zırhlı güvenlik kulübeleri yaptırılırken, bu işin verildiği 4 şirketten biri, 7 TİP’li gencin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı sanığı Ahmet Ercüment Gedikli’ye ait çıktı. Şirket bugüne kadar tanesi 50 bin liradan 700 kulübe yaptı. Gedikli, “Bunlar hassas, gizli projeler. Emniyet Genel Müdürlüğü talep ediyor biz de yapıp teslim ediyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör saldırılarının yaşandığı bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde zırhlı güvenlik kulübelerinin yapımına karar verdi. Öncelikle Diyarbakır Sur’da birçok noktaya bu kulübelerden kuruldu. Acil ve ihalesiz olarak yapımına karar verilen zırhlı güvenlik kulübelerinin yapımını üstlenen şirketlerden biri de Ankara’da kurulu bulunan BEST Grup isimli firma oldu. Firma sahibinin ise 7 Türkiye İşçi Partili (TİP) gencin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı'nda hüküm giyen ve 10 yılı aşkın süre cezaevinde yatan Ahmet Ercüment Gedikli olduğu öğrenildi. Gedikli, Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı’nın yakın arkadaşı olarak biliniyor.

Terör olaylarına anında müdahale

EGM, terör olaylarına anında müdahale, mahalle ile sokaklarda polisin görünür kılınması amacıyla kritik il ve ilçelerin birçok noktasına zırhlı güvenlik kulübeleri kurulmasına karar verdi. Zırhlı güvenlik kulübelerinin yapılması için 4 firma ile anlaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirket, Nurol firması ve İstanbul’daki bir firmanın yanı sıra Ankara’da kurulu BEST Grup firması da EGM’ye zırhlı güvenlik kulübeleri yapmaya başladı.

Firmanın sahibi tanıdık

Zırhlı güvenlik kulübelerini yapan firmalardan BEST Grup’un sahibi ise tanıdık çıktı. Bugüne kadar tanesi 50 bin liraya 700 kulübe yaparak EGM’ye teslim eden BEST Grubu’nun sahibinin, kamuoyunda Bahçelievler katliamı olarak bilinen ve 7 TİP’li gencin öldürüldüğü olayın sanığı Ahmet Ercüment Gedikli olduğu ortaya çıktı. Hürriyet’in telefonla ulaştığı Gedikli, EGM’ye zırhlı güvenlik kulübeleri yaptıklarını ifade ederek, “Bunlar hassas konular, büyük gizlilik içinde yürütülen projeler. EGM talep ediyor, biz de yapıp teslim ediyoruz. Bugüne kadar 700’e yakın teslim ettik. Çok fazla özellikleri olan, güvenlik açısından donanımlı bu kulübelerle ilgili basına haberlerin yansıması, haber yapılmasını da güvenlik açısından tasvip etmiyoruz” dedi.

İnternet sitelerinde yer verilmiş

Firmanın ‘http://www.best-grup.com’ internet sitesinde de zırhlı güvenlik kulübelerinin özellikleriyle ilgili bilgilere yer verildiği görüldü. Kulübelerin fotoğraflarının da yer aldığı sitede, kulübelerin içi ve dışı da görülüyor. Ağırlığı 15 tonu bulan taşınabilir zırhlı güvenlik kulübelerinde birer adet klima ve ısıtıcı, ikişer adet sandalye, bir tane telefon, bir tane silah dolabı, bir tane havalandırma fanı, iki tane alarm butonu, bir sigorta kutusu, bir tane ABC tipi yangın tüpü yer alırken, kurşun geçirmez camları da bulunuyor. El bombasına karşı da dayanıklı olan zırhlı kulübelerde, tuvalet de yer alıyor.