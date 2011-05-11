-EMNİYETİN ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını isteyen bir grup emniyetin önünde oturma eylemi yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin önünde toplanan gruptakiler, ''Grup Yorum'' üyelerinin de aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alındığı operasyonu protesto etti. Gözaltındaki kişilerin serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, ''Türküler susmaz, halaylar sürer, Grup Yorum'a özgürlük'' yazılı pankart açarak oturma eylemi başlattı. Çaldıkları sazlar ve gitarlar eşliğinde şarkılar söyleyen gruptakiler, gözaltındaki arkadaşları serbest bırakılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler. Gruptakileri dağılmaları yönünde uyaran polis ekipleri, uyarıya rağmen protestolarını sürdüren gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından Emniyet Metro İstasyonu çıkışında bekleyişini sürdüren gruptakiler, şarkılar eşliğinde halay çekmeye devam ediyor. Polis ekipleri de aldıkları güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Bu arada, aynı operasyonda gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan ''Grup Yorum'' üyeleri Ali Aracı ile Caner Bozkurt da protestocu grubun yanına gelerek destek verdi. Caner Bozkurt, gözaltına alınma ve serbest bırakılma nedenlerini bilmediklerini ifade ederek, gözaltındaki arkadaşları ve dinleyenlerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. ''Grup Yorum'' üyesi İbrahim Gökçek de kendilerine sürekli destek olan dinleyenlerinin serbest bırakılmasını isteyerek, ''1 Mayıs'ta yaklaşık 1 milyon kişiye konser verdik. Sloganımız 'Bağımsız Türkiye' idi. Herhalde bundan rahatsızlık duydular. Ortada suç yok. Tamamen korkutma amaçlı bir durum'' diye konuştu. Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Müşir Deliduman da operasyonda gözaltına alınan iki çocuğun kanunsuz bir şekilde Üsküdar Çocuk Şube'de tutulduğunu belirterek, ''Çocuklar açlık grevine başlamışlar. Serbest kalıncaya kadar bu eylemi sürdüreceklerini söylüyorlar. Çocukların derhal serbest kalmasının sağlanması lazım'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan izinle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mektep Sokak ile Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki 3 dernek ve kültür merkezine düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alınmış, daha sonra bu kişilerden ''Grup Yorum'' üyeleri Ali Aracı ile Caner Bozkurt, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.