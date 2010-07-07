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Emniyet'in hediye ettiği televizyondan böcek çıktı

Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye edilen televizyonun içinden dinleme cihazı çıktı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Edirne Romanlar Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, Emniyet Müdürlüğü tarafından kendilerine hediye edilen televizyonun 2 yıl kullandıktan sonra yoksul bir aileye armağan ettikten 1 yıl sonra içinden dinleme cihazı çıkmasına anlam veremediğini söyledi. Başkan Çekiç, televizyonu kendileri kullanırken arızalandığını ve tamire gönderdiklerini böyle bir cihaz olmadığını kaydetti


Edirne Romanlar Derneği'ne Emniyet Müdürlüğü tarafından 2007 yılında 55 ekran televizyon hediye edildi. Dernek Başkanı Erdinç Çakır, televizyonu 2 yıl süre ile lokallerinde kullandıklarını söyleyerek, "Bu süre içerisinde birkaç kez tamire götürdük. O zaman içi açıldı ve böyle bir şey yoktu. Biz bunun varlığına pek inanmıyoruz. Ayrıca bizim derneğimizle ilgili olduğunu ve bize hediye edilen televizyon olduğuna inanmıyoruz. Hoparlör bozuldu değişti. Düştü arkası açıldı ve tamire gitti. Yaklaşık 1 yıl önce de yoksul bir arkadaşımıza düğün hediyesi olarak verdik. Televizyonlar karışmış olabilir. Hanefi Avcı'nın böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok samimi bir ortamımız vardı. Her türlü bilgiye sahipti. Hediye ettiğimiz aile çalışmak için başka bir şehre gitti. Şuanda burada değil ama yakından tanıdığımız biri. Hanefi Avcı'nın bizi yada başkasını dinleteceğiniz sanmıyorum. Ortada bir yanlış var" diye konuştu.

Edirne Barosu avukatlarından Emre Zorluoğlu, tesadüfen bir televizyon tamircisinde cihazı gördüğünü söyleyerek, "Tamirci arkadaşım yanına uğramıştım. Buna isminin açıklanmasını istemeyan Roman vatandaş kendisine televizyonu tamir için getirmiş. Tamir sırasında içinden böçek denilen izleme cihazı çıkmış. Ancak kendisi şikayetçi değil."dedi.
Edirne Romanlar Derneği tarafından hediye edilen vatandaş hakkında yürütülen bir soruşturma olmadığını söyleyen Avukat Emre Zorluoğlu, "Bundan sonra bu kameranın kim tarafından yerleştirildiğini bulunmasını istiyoruz. Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin odasında çıkan kamera ile aynı olduğunu sanıyoruz. Benim tespit ettiğim kadarı ile GSM şirketi üzerinden çalışıyor. Kamerada cipin seri numarası var. Baktım resmi olarak satışı yok. Muhtemelen devlete özel satılan bir kameradır. Ben Cumhuriyet Savcılığı'na kamerayı kimin yerleştirdiğinin bulunması için başvuruda bulunacağım" dedi.

Televizyondan çıkan ve böcek olarak bilinen cihazın kendisinde olduğunu belirten Av.Emre Zorluoğlu, gizli kameranın 'özel hayatı ihlal ettiği' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını da kaydetti.

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