Emniyet'in gözaltı kriteri; IŞİD şüphelisine kelepçe yok, SGDF üyelerine ters kelepçe!

Hacıbayram’da 40 adrese IŞİD baskını yapan Ankara polisi, şüphelilere kelepçe takmazken, Kızılay’da taziye çadırı açmak isteyen SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) üyelerine ters kelepçe uyguladı.

IŞİD’in Türkiye’deki kalbi olarak sürekli gündeme gelen Ankara Hacıbayram Mahallesi’ne baskın yapıldı. Mahallenin ablukaya alındığı hava destekli operasyonda terör polisi, 40 adresi bastı. 11’i yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin, Ankara-Suriye hattında militanların taşınmasına aracılık ettiği öne sürüldü.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, IŞİD’e Türkiye’den katılımların merkezi konumundaki bölge olarak sürekli gündeme gelen Hacıbayram Mahallesi’ne operasyon düzenledi.

TEM polisinin şafak vakti, daha önce belirlenen ve IŞİD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 40 adrese yaptığı baskın öncesi mahalle ablukaya alındı. Takviye kuvvetler, mahallenin giriş-çıkışlarını kapatırken, çatışma ihtimaline karşı da özel harekât polisi, zırhlı araçlarla mahallede konuşlandırıldı.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, 500 polis görev aldı.

IŞİD militanlarının Türkiye’den Suriye’ye geçişlerde kullandığı ve yurtiçindeki aktif elemanlarının da kaldığı değerlendirilen hücre evlerin bulunduğu adreslere yapılan baskınlarda çoğu Suriyeli 11’i yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte yardım, yataklık, eleman kazandırmanın yanı sıra sosyal medya sorumluluğu ile propagandalarını da yürüttükleri belirlendi. Sosyal medyayı aktif kullanan şüphelilerin IŞİD propagandasının yanı sıra tehdit mesajları da yayınladıkları ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin, IŞİD’in merkezi konumundaki Rakka’da bulunan örgütün üst düzey yöneticileriyle sürekli bağlantılı oldukları ve talimat aldıkları da iddia edildi. Operasyonda bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, bir adet kurusıkıdan bozma tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.