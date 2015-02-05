Emniyet'in 'görüntüsü yok' dediği polisler ortaya çıktı

Gezi olaylarında polisin attığı gaz fişeği nedeniyle sağ gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya soruşturmasında Emniyet Müdürlüğü’nün daha önce, Sarıkaya’nın vurulduğu ana ilişkin “yok” dediği görüntüler, Ulusal Kriminal Büro’nun hazırladığı bilirkişi raporuyla ortaya çıktı.



Tolga Alp Turgut'un Evrensel gazetesindeki haberine göre, söz konusu kamera kayıtlarında 11 Haziran 2013’te Sarıkaya’nın vurulduğu noktada görev yapan 12 polisin görüntüsü yer alıyor.



Ancak raporda görüntülerde yer alan polislerin emniyetin olay tarihine ilişkin görev listesinde yer almadığı ifade edildi.

Raporda, emniyetin görev listesinde raporlu olarak görülen biber gazı silahı (ZET) kullanan bir polisin, İnönü Caddesi’nde Alman Konsolosluğu ana kapısı önündeki ZET operasyonuna katıldığı belirtiliyor.



Raporda, elinde tuttuğu iki biber gazı silahıyla çekilmiş fotoğrafı bulunan başka bir polisin de 11 ve 12 Haziran tarihlerindeki olaylarda yer aldığı ancak görev listesinde isminin bulunmadığı da ortaya çıktı.

“A” ve “B” kodlu kask numarası taşıyan polislerle “T-” grubundaki bazı timlerin isimlerinin listede yer almadığının belirtildiği raporda, görüntülerde olduğu halde emniyet listesinde adı olmayan toplam 12 polisin ifadesinin alınması gerektiği belirtildi.

Emniyet 'görüntü kayıtları yok' demişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, daha önce soruşturma savcılığına 11 Haziran 2013 gününe dair görüntü kayıtlarının bulunmadığını söylemişti. Emniyet Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen yazıda, olay gecesinde saat 01:00-01:30 sıralarında görevli olan TOMA’lardan T-6 kodlu aracın hard-diskinin arızalı olduğu, T-4, T-14, T-17, T-34 ve T-37 kodlu TOMA’ların o tarih ve saatte görüntülerinin bulunmadığı iddia edilmişti.