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"Emniyetin canlı bomba listesindeki DHKP-C'li intihar etti"

DHKP-C'li Hakan Özek'in İstanbul Pendik'te kafasına sıktığı kurşunla hayatına son verdiği iddia edildi

20 Şubat 2016 12:43

DHKP-C militanı olan ve polisin uzun süre ‘canlı bomba’ olarak aradığı Hakan Özek'in silahla intihar ettiği iddia edildi.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Pendik Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan DHKP-C üyesi Hakan Özek'in (42), önceki gün seri numarası bulunmayan Zig Sauer marka tabancayı başına dayayıp tetiğe bastığı ileri sürüldü. Özek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, kendisine telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Eve giden ağabeyi, kardeşinin cesedini buldu.

 

Örgütle 8 ay önce ilişkisini kesmiş

 

Kastamonu'nun Araç İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 10 yıl önce eşinden boşanan Hakan Özek'in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sabıkası olduğu ve uzun süre polis tarafından 'canlı bomba' olarak arandığı öğrenildi. Özek'in adı, polis tarafından hazırlanan ve aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne intihar saldırısı düzenlemek isterken vurularak öldürülen Elif Sultan Kalsen ile Dolmabahçe'de polise saldırı düzenlediği sırada vurulan Fırat Özçelik'in de bulunduğu 'canlı bomba' listesinde de yer almıştı.

Özek'in aktif olarak faaliyet gösterdiği terör örgütü ile ilişkisini yaklaşık 8 ay önce henüz bilinmeyen bir nedenle sonlandırdığı öne sürüldü. Ailesinin maddi desteği ile hayatını sürdürdüğü kaydedilen Özek'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlamadı.

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