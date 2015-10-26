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Emniyetin canlı bomba listesinde açıkladığı ikinci şüpheli de eczaneden ilaç almış!

Dün Hamza Tonbak kod adlı canlı bombanın ilaç aldığı ortaya çıkmıştı

26 Ekim 2015 11:41

Emniyet'in önceki gün Türkiye'ye giriş yaptıkları gerekçesiyle isimlerini yayınladığı 4 canlı bombadan bir tanesinin kod adı olan Yıldız Bozkurt ismine geçen mayıs ayında Türkiye'den ilaç alındığı ortaya çıktı.

BirGün gazetesinden Can Uğur'un haberine göre 4 canlı bombadan bir tanesi olan Kırgızistan vatandaşı Walentina Slobodanjanjuk’un kod adı olan Yıldız Bozkurt ismiyle 7 Mayıs 2015 ile 17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Türkiye ’den ilaçlar alındı. Alınan ilaçlar arasında ‘Farhex Gargara, Asemax, Dexofen, Theraflu, Aklovir gibi ilaçlar bulunuyor.

Hafta sonu polis tarafından 'aranan canlı bombalar' olarak duyurulan dört kişiden bir diğeri olan Savaş Yıldız’ın kod adı olan Hamza Tonbak adına da ilaç alındığı ortaya çıkmıştı.

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