Emniyetin bombalı saldırı sonrası yapılacaklar sıralamasında yayın yasağı ambulanstan önce geliyor!

Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, 81 ilin emniyet müdürlüğüne tartışma yaratacak bir yazı gönderdi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, patlama ve bombalı saldırı olayları sonrasında ilk 30 dakikada yapılacak işlemleri sırasıyla açıklayan Lekesiz, önce “olayla ilgili ilk bilgilerin alınması”, daha sonra “üst makamlara bilgi sunulması” ve 3. olarak “yayın yasağı kararı alınması” talimatını verdi. Lekesiz, yaralıları kurtarmak için “olay yerine ambulans gönderilmesi” işlemini ise 6. sırada yapılması gereken işlerden saydı.

Ülke genelinde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen patlama ve bombalı saldırı benzeri olaylar sonrası, ilk otuz dakikalık süre içerisinde ve ilk bir saatlik süre içerisinde emniyetin yapması gereken iş ve işlemlerin zamanında ve aksatılmadan yapılmasının son derece önem arz ettiği arz ettiği belirtilen yazıda, bu sebeple illerde meydana gelebilecek bu tür olaylar sonrasında ilk yarım saatte ve ilk bir saatte yapılacak işlemler için iki ayrı örnek form hazırlandığı bildirildi. Yazıda, şu talimat verildi:

“Patlama ve bombalı saldırı sonrası ilk yarım saatte ve ilk bir saatte yapılacak işlemlerin ilin ve mahallin özelliğine göre bir liste halinde hazırlanmasını, il emniyet müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilgili personelin bu listeleri sürekli yanlarında bulundurarak benzer olaylar olması halinde bu listedeki işlemleri aksatmadan yerine getirmesini önemle rica ederim.”

İlk bir saatte yapılacaklar

Emniyet Genel Müdürü Lekesiz, ilk bir saatte yapılacak işlemleri de 10 başlıkta topladı. Bunlar ise sırasıyla şöyle açıklandı:

“İlk yarım saatte yapılması gereken işlemlerin yapılması. Üst makamlara tamamlayıcı bilgilerin verilmesi. Yaralıların bulunduğu hastanelerde güvenlik tedbirlerinin alınması. Yaralıların kimlik tespitinin yapılması. Ölenlerin kimlik tespitinin yapılması. Ölenlerin ve yaralananların yakınlarının bilgilendirilmesi. Çevredeki görüntülerin alınması. Olayların sonuçları toplumsal mahiyet taşıyorsa siyasi/kanaat önderleri/lider konumundaki kişilerle görüşülmesi. Hassasiyet arz eden işyeri, ev, bina, mahalle, ilçe, bölge ile ilgili tedbirlerin alınması. Gerekiyorsa istirahatli ve izinli personelin çağrılması.”

İşte 18 başlıklı liste

Lekesiz, “Büyük olaylarda ilk 30 dakikada yapılacak işlemler”i sırasıyla 18 başlıkta şöyle saydı:

1- Olayla ilgili ilk bilgilerin alınması.

2- Üst makamlara ilk bilgilerin sunulması.

3- Gerekiyorsa yayın yasağı kararının alınması.

4- Olaya gidecek ilk ekibin yeni patlama ve saldırılara karşı tedbirli olması.

5- Çevre emniyeti alınması ve olay mahalline basın, vatandaş ve ilgisiz personelin alınmaması.

6- Ambulans gönderilmesi.

7- İtfaiye gönderilmesi.

8- Hastane güzergahlarının açık tutulması.

9- Bomba imha uzmanı gönderilmesi.

10- Olay yeri inceleme ekibi gönderilmesi.

11- Kriz merkezinin faaliyete geçirilmesi.

12- Olayın sebebinin belirlenmesi.

13- İlgili valilik tarafından kamuoyuna ilk bilgilerin verilmesi.

14- İlgili daire başkanlıklarının birimlerinin aktif hale getirilmesi.

15- Olay yeri çevresinde, şehrin çıkış noktalarında ve sınır kapılarında uygulama yapılması.

16- MOBESE, 3G ve helikopter görüntülerinin merkeze aktarılması.

17- Olay mahalline giden yolların açık tutulması.

18- Olay bilgi notunun hazırlanması.