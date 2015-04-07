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Emniyet'in afişlerinde kadınlar bulaşık yıkıyor, erkekler eve ekmek getiriyor

Polis teşkilatının 170'inci kuruluş yıl dönümü için hazırlanan afişlerin "içinizden biriyiz" mesajı vermesi amaçlandı

07 Nisan 2015 23:22

İzmir Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının 170'inci kuruluş yıl dönümü için "İçinizden biriyiz" mesajıyla afişler hazırladı. Polislerin de insan olduğuna dikkat çekilmeye çalışılan afişler için poz verenler ve fotoğrafları çekenler polisler oldu.Afişlerde, yarısında "sivil" kıyafetlerle, diğer yarısında ise üniformalarıyla polisler yer aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı afişlerde kadın polislerin "çocuğunu öpen anne" ve "bulaşık yıkayan ev kadını" olarak yer alması dikkat çekti. Emniyet müdürlüğünün afişlerinde erkek polisler ise "eve ekmek getirirken", bisiklete binerken, tüplü dalış yapmaya hazırlanırken, halı saha maç kıyafetleriyle ya da iş adamı olarak gösterildi. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde hazırlanan bine yakın afiş, kentin çeşitli bölgelerine asılacak. Afişler ayrıca büyük alışveriş merkezlerinin dijital reklam panolarında da bulunacak. İzmir'deki kuruluş yıldönümü etkinlikleri 5 gün boyunca devam edecek.

 

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izmir emniyet müdürlüğüiçinizden birisiyiz

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