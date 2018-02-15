Emniyetin 3 okula kazandırdığı Z-Kütüphanelere şehit polislerin adı verildi

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü\'nün hayata geçirdiği \'Bak Neler Yapıyoruz\' projesiyle 3 ayrı okula içerisinde bilgisayar, çeşitli kitaplar ve zeka oyunlarının bulunduğu zenginleştirilmiş kütüphane anlamına gelen \'Z- Kütüphane\' kazandırdı. Üç kütüphaneye ise 3 şehit polisin ismi verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek (ÇOGEP) Programı çerçevesinde, 2016 yılında kabul edilen \'Bak Neler Yapıyoruz\' projesi kapsamında, Şehzadeler ilçesindeki Akşemseddin Ortaokulu ve Kazım Karabekir Ortaokulu ile Yunusemre ilçesindeki Görgülüler Ortaokulu\'nda zenginleştirilmiş kütüphane anlamına gelen \'Z- Kütüphane\' açılışı yaptı. Üç ayrı okulda eş zamanlı gerçekleştirilen açılış törenlerinden Akşemsettin Ortaokulu\'nda düzenlenen Şehit Komiser Zeynep Sağır Z- Kütüphanesi açılışına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, bu tür etkinliklere ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde ihtiyaç olduğunu ifade ederek, \"Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğu bugünlerde böyle bir açılışı yapmaktan milletimiz ve şehitlerimiz adına gurur duyuyoruz. Her ne kadar bir kardeşimizin adını versek de şehitlerimizin dünya var olduğu sürece milletimizce anılacağını hep beraber biliyoruz\" dedi. Z - Kütüphaneye ismi verilen Şehit Komiser Zeynep Sağır\'ın Manisa\'dan Ankara\'ya geçici görevle gittiğini ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı\'na atılan bomba sonucu şehit olduğunu kaydeden Bilgiç, \"İlimizde biri de Soma ilçesinde olmak üzere 4 tane zenginleştirilmiş kütüphane organizasyonu yaptık. Kazım Karabekir Ortaokulumuzdaki Z- Kütüphaneye, 2016 yılında hendek-çukur mücadelesi verildiği sırada şehit olan Erol Aktürk kardeşimizin adını verdik. Görgülüler Ortaokulu\'nda da Şehit Hüseyin Özdemir adına açıldı. Bunları bir sosyal proje adı altında yaparken, aynı zamanda yeni yetişen neslimizin memleketimizde şehitlerimizin unutulmaması gerektiğini, okullarda bu gibi faaliyetlerle görüp bilmesi gerektiğini, şehitlik mertebesinin bizim nazarımızda çok önemli bir mertebe olduğunu bilmelerini istedik\" diye konuştu.

Vali Güvençer ise, kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Güvençer ile İl Emniyet Müdürü Bilgiç, Akşemseddin Ortaokulu\'ndaki Z-Kütüphanelerinin açılış kurdelelerini kesti.

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