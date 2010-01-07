T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyeti soydular: LCD televizyonu çalıp kaçtılar

Bursa'da merkez Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığın bulunduğu binaya giren hırsızlar LCD televizyonu çaldı

07 Ocak 2010 02:00

T24 - Bursa'da merkez Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığın bulunduğu binaya giren hırsız ya da hırsızlar, müdürün makam odasıyla kaymakamın odasını talan etti.


Yıldırım Kaymakamlığı daha önce Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin bulunduğu binaya geçti. Kampüs şeklinde çam ağaçlarıyla çevrili Eğitim Mahallesi'ndeki kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü binasına dün gece hırsızlar girdi.


Dört görevli memurun gece nöbeti tuttuğu binaya arka kısımdan giren hırsız ya da hırsızlar, Emniyet Müdürü ile Kaymakamın çekmecelerini karıştırdı. İkinci kattaki kafetaryadan LCD televizyonu çalan hırsızlar kaçarak izini kaybettirdi.


Hırsızlık olayı sabah saatlerinde mesaiye gelen resmi görevlilerin zorlanan kapıyı fark etmesiyle ortaya çıktı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Camları lodos açmış 


Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde camların açık bulunması ve odaların dağınık olmasının ardından uzman ekipleri olay yerine çağırmıştı. Yetkililer, herhangi bir hırsızlık olayının yaşanıp yaşanmadığının araştırıldığını ancak ilk etapta camların şiddetli fırtınadan dolayı açıldığını söylediler.


Makam odalarının karıştırılması yönündeki bilginin doğru olmadığını savunan yetkililer, trafik tescil bürosunda 500 bin lira bulunduğu şeklindeki bilgiyi de yalanladı.


Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün geniş çaplı araştırma başlattığı, yapılan incelemenin ardından olayın netlik kazancağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24