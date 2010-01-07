Emniyeti soydular: LCD televizyonu çalıp kaçtılar

T24 - Bursa'da merkez Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığın bulunduğu binaya giren hırsız ya da hırsızlar, müdürün makam odasıyla kaymakamın odasını talan etti.



Yıldırım Kaymakamlığı daha önce Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin bulunduğu binaya geçti. Kampüs şeklinde çam ağaçlarıyla çevrili Eğitim Mahallesi'ndeki kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü binasına dün gece hırsızlar girdi.



Dört görevli memurun gece nöbeti tuttuğu binaya arka kısımdan giren hırsız ya da hırsızlar, Emniyet Müdürü ile Kaymakamın çekmecelerini karıştırdı. İkinci kattaki kafetaryadan LCD televizyonu çalan hırsızlar kaçarak izini kaybettirdi.



Hırsızlık olayı sabah saatlerinde mesaiye gelen resmi görevlilerin zorlanan kapıyı fark etmesiyle ortaya çıktı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Camları lodos açmış





Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde camların açık bulunması ve odaların dağınık olmasının ardından uzman ekipleri olay yerine çağırmıştı. Yetkililer, herhangi bir hırsızlık olayının yaşanıp yaşanmadığının araştırıldığını ancak ilk etapta camların şiddetli fırtınadan dolayı açıldığını söylediler.



Makam odalarının karıştırılması yönündeki bilginin doğru olmadığını savunan yetkililer, trafik tescil bürosunda 500 bin lira bulunduğu şeklindeki bilgiyi de yalanladı.



Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün geniş çaplı araştırma başlattığı, yapılan incelemenin ardından olayın netlik kazancağı bildirildi.

