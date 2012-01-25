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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama ANKARA (A.A)

25 Ocak 2012 00:20

-Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Emniyet Genel Müdürlüğü, www.egm.gov.tr internet sitesi haricinde başka bir site veya sosyal paylaşım sitesinde hesaplarının bulunmadığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''İnternet ortamında bazı sosyal paylaşım sitelerinde Emniyet Genel Müdürlüğü adına açılmış hesapların görülmesi üzerine'' açıklama yapma geriği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün www.egm.gov.tr resmi internet sitesi haricinde başka herhangi bir hesabı yoktur. Emniyet Genel Müdürlüğünün adı kullanılarak oluşturulan internet siteleri ve sosyal paylaşım hesapları ile ilgili gerekli yasal işlemler devam etmektedir'' denildi.

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