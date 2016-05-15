Emniyet'e göre koltukların yakılması 'hatıra' için!

Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'un sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçtan sonra stadyumun ateşe verilmesi ile ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Eskişehirsporlu taraftarlar stadyumun yıkılacak olmasından dolayı koltukları 'hatıra' olarak koltukları söküp yanlarında götürdüğü ifadesine yer verdi.

Atatürk Stadyumu’nda dün akşam oynanan ve Medipol Başakşehir’in 90+3’üncü dakikada attığı gol ile Eskişehirspor’u 2-1 yendiği maçtan sonra yaklaşık 15 bin Eskişehirspor taraftarı kulüp yönetimini istifaya çağırdı.

Kale direkleri devrildi, koltuklar sökülüp sahaya fırlatıldı

Taraftarlardan bir bölümü plastik oturma koltukları yerinden söküp sahaya fırlatırken bazı taraftarlar bu koltukları ateşe verdi.



Taraftarlar bir süre sonra topluca sahaya girdi, kale direklerini devirdi, saha ortasına getirdikleri reklam panolarını ateşe verdi. Çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Emniyet: Hatıra olarak alındı, taraftarlar sağduyulu stadı terk etti

Açıklamada, Eskişehirsporlu taraftarların stadyumun yıkılacak olması nedeniyle söktükleri plastik koltukları hatıra olarak yanlarında götürdükleri savunuldu.



Görevli personelin duyarlı ve sakinleştirici davranışıyla herhangi bir izdiham ve linç olayı meydana gelmeden stadyumun boşaltıldığının ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:

“Atatürk Stadyumu’nda oynanan futbol müsabakasının Eskişehirspor takımı aleyhine 2-1 olarak sonuçlanması neticesinde, bu sonucun yarattığı üzüntü ve hayal kırıklığı ile yaklaşık 15.000 kişilik bir taraftar gurubu durumu protesto etmiştir. Bu protesto sırasında stadyumdaki plastik koltuklar kırılarak sahaya atılmış ve bazı taraftarlar tarafından kırılan bu koltuklar tutuşturulmuştur. Bu şekilde meydana gelen tutuşma olaylarına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesiyle alevler söndürülerek insanlara zarar vermesi ve oluşacak infial önlenmiştir.



Olayların daha da büyüyerek vatandaşlarımıza zarar verecek seviyeye gelmesini önlemek amacıyla, stadyumda görevli personelimizin duyarlı görev anlayışı ile taraftarları sakinleştirici tedbirler alması neticesinde, taraftarlar sakinleştirilmiş, stadyumda bulunan taraftarlar içerisinde herhangi bir izdiham ve linç olayı meydana gelmeden stadyum aşamalı olarak boşaltılmıştır. Taraftarlar tepkilerini stadyum içerisinde ortaya koyup sağduyulu bir şekilde stadyumdan ayrılmışlardır.

Tepkiler stadyum dışına taşmamıştır. Stadyumu terk eden bazı taraftarların ayrılırken, bu stat da oynanan son maç olması ve stadyumun yıkılacak olmasından dolayı hatıra olarak koltukları söküp yanlarında götürdükleri görülmüştür.”