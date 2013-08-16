Emniyet'e araçla girmeye çalıştı, polis ateşiyle durduruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki barikatları aşan bir otomobil, ateş açılarak durduruldu. Hafif şekilde yaralanan zanlı gözaltına alındı.

Saat 03.30 sıralarında otomobilini bina girişindeki barikatlara doğru süren bir kişi, nöbetçi polislerin “dur” ihtarına uymadı.

Bunun üzerine polisler havaya ve araca ateş açarak engel olmaya çalıştı.

Otomobil bir müddet ilerledikten sonra Vergi Dairesi önündeki kaldırıma çarparak durabildi. Aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Başından hafif şekilde yaralanan zanlı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polis olan şüphelinin İstanbul'da görev yaptığı, otomobilin de çalıntı olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.