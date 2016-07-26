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Emniyete 3 bin komiser yardımcısı adayı alınacak

Emniyet, halen devam eden 15 Temmuz tasfiyesinin yarattığı eksikliği kapatmak için adım attı

26 Temmuz 2016 22:58

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan duyuruda, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bini emniyet mensubu ve iki bini emniyet mensubu olmayan adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) için 3 bin öğrenci alımı yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, alımlar, emniyet mensubu adaylardan 100'ü kadın, 900'ü erkek, emniyet mensubu olmayan adaylardan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olacak şekilde planlandı.

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