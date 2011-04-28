Emniyet: YGS'de şifre var, kopya yok

T24- YGS’deki şifre iddiaları için görevlendirilen emniyet uzmanları, yanıt kodlamalarında şifre olduğunu tespit ettiklerini ancak kopya işleminin gerçekleştirilmediği kanaatine vardı.



ÖSYM’nin gerçekleştirdiği YGS’de şifre iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından başlatılan adli soruşturma çerçevesinde görevlendirilen konusunun uzmanı emniyet görevlilerininin hazırladıkları ön inceleme raporunu dün öğleden sonra soruşturmayı yürüten savcı Şadan Sakınan’a gönderildi.

Hazırlanan raporda, soru kitapçıklarına ait yanıt kodlamalarında şifre olduğu tespitine yer verildi. Buna karşın raporda, kopya işleminin gerçekleştirilmediğinin belirtildiği öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre; Meteksan’a da giderek incelemeler yapan bilişim uzmanlarından oluşan polis ekibi üç sayfalık ön inceleme raporu hazırladı. Son rötüşların ardından dün savcılığa gönderilen raporda, YGS’deki şifre iddialarının gündeme gelmesinin ardından el konulan çeşitli tipteki soru kitapçıklarına ait yanıt kodları da tek tek incelendi.

KOM Dairesi’nce hazırlanan raporda, genel olarak şifreleme yapıldığı net olarak görülmesine karşın, kopya çekme işleminin gerçekleşmediği yönünde görüş verildiği öğrenildi. Bilişim uzmanı polisler, inceleme sırasında geçen yılki başarı puanlarının bir bölümünü de mercek altına aldı. Geçen yılki sınavda başarılı olan adayların büyük bölümünün bu yılki başarı puanlarının da geçen yılki puanlarına yakın olduğu tespit edildi ve bu tespit rapora yansıtıldı.

Detaylı rapor sonra

Ayrıca, şifrele sisteminin sınav kağıtlarının basımını yapan Meteksan firmasınca hazırlandığı ve yanıt sistemine uygulandığı belirlendi. Emniyet, hazırladığı raporda açıkça “sınavın iptal edilmesine gerek olup olmadığı” yönünde bir kanaat belirtmedi. Ancak raporun tamamının değerlendirilmesi halinde sınavın iptal edilmesine gerek olmayacağı yönünde bir fikir oluştuğu kaydedildi.

Emniyetin ön inceleme raporu sonrasında ayrıca detaylı bir rapor daha hazırlayacağı ve daha sonra savcılığa göndereceği kaydedildi.