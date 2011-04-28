T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyet: YGS'de şifre var, kopya yok

Emniyet uzmanları, yanıt kodlamalarında şifre olduğunu tespit ettiklerini ancak kopya işleminin gerçekleştirilmediği kanaatine vardı.

28 Nisan 2011 03:00

T24- YGS’deki şifre iddiaları için görevlendirilen emniyet uzmanları, yanıt kodlamalarında şifre olduğunu tespit ettiklerini ancak kopya işleminin gerçekleştirilmediği kanaatine vardı.
 
ÖSYM’nin gerçekleştirdiği YGS’de şifre iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından başlatılan adli soruşturma çerçevesinde görevlendirilen konusunun uzmanı emniyet görevlilerininin hazırladıkları ön inceleme raporunu dün öğleden sonra soruşturmayı yürüten savcı Şadan Sakınan’a gönderildi.

Hazırlanan raporda, soru kitapçıklarına ait yanıt kodlamalarında şifre olduğu tespitine yer verildi. Buna karşın raporda, kopya işleminin gerçekleştirilmediğinin belirtildiği öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre; Meteksan’a da giderek incelemeler yapan bilişim uzmanlarından oluşan polis ekibi üç sayfalık ön inceleme raporu hazırladı. Son rötüşların ardından dün savcılığa gönderilen raporda, YGS’deki şifre iddialarının gündeme gelmesinin ardından el konulan çeşitli tipteki soru kitapçıklarına ait yanıt kodları da tek tek incelendi.

KOM Dairesi’nce hazırlanan raporda, genel olarak şifreleme yapıldığı net olarak görülmesine karşın, kopya çekme işleminin gerçekleşmediği yönünde görüş verildiği öğrenildi. Bilişim uzmanı polisler, inceleme sırasında geçen yılki başarı puanlarının bir bölümünü de mercek altına aldı. Geçen yılki sınavda başarılı olan adayların büyük bölümünün bu yılki başarı puanlarının da geçen yılki puanlarına yakın olduğu tespit edildi ve bu tespit rapora yansıtıldı.

Detaylı rapor sonra

Ayrıca, şifrele sisteminin sınav kağıtlarının basımını yapan Meteksan firmasınca hazırlandığı ve yanıt sistemine uygulandığı belirlendi. Emniyet, hazırladığı raporda açıkça “sınavın iptal edilmesine gerek olup olmadığı” yönünde bir kanaat belirtmedi. Ancak raporun tamamının değerlendirilmesi halinde sınavın iptal edilmesine gerek olmayacağı yönünde bir fikir oluştuğu kaydedildi.

Emniyetin ön inceleme raporu sonrasında ayrıca detaylı bir rapor daha hazırlayacağı ve daha sonra savcılığa göndereceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24