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Emniyet: Yenikapı’daki mitinge 5 milyon kişi katıldı

Miting alanına ulaşım için 7 bin otobüs, 203 tekne, 10 vapur ücretsiz hizmet verdi

08 Ağustos 2016 02:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yenikapı’da düzenlenen mitinge 5 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan yapılan denetimde, metrekareye düşen kişi sayısı analizi sonucunda yaklaşık 5 milyon vatandaşın miting için Yenikapı'ya geldiği ve bu rakamın bugüne kadarki mitingler dikkate alındığında rekor bir katılım anlamına geldiği belirtildi.

Miting alanına ulaşım için 7 bin otobüs, 203 tekne, 10 vapur ücretsiz hizmet verdi. Silivri, Bakırköy, Yenikapı, Sirkeci, Eyüp, Sütlüce, Haliç Kongre Merkezi, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Pendik ile Adalar iskelelerinden deniz araçları hareket etti. Engelli vatandaşlar için 50 adet otobüs tahsis edildi ve engelli araçları için araç sayısı kadar engelli tabelası hazırlandı.

 

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