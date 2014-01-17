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'Emniyet ve yargıdaki görevden almaların merkez üssü TİB'

Dinlemelerin merkezi TİB’de, kayıtlar incelendikten sonra hükümet düğmeye bastı. Emniyetin ardından savcılara sıçrayan görevden almalar böyle başladığı iddia edildi

17 Ocak 2014 10:22

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, HSYK 1. Dairesi'ndeki değişikliğin ardından da yargıda başlayan görevden almaların operasyonun ilk ayağı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda (TİB) yapılan dinleme kayıtlarının incelenmesi sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

Taraf'tan Hüseyin Özay'ın haberine göre, Türkiye genelinde, mahkeme kararları ile dinleme talebinde bulunan savcılar ile emniyet mensupları listelendi. Listeler doğrultusunda "2 bin 500" emniyet mensubunun görev yerleri değiştirilirken, aynı kapsamda 150 kişilik bir hâkim ve savcı listesinin hazırlandığı kaydedildi.

 

'Çalışma MİT'ten yapılan atama ile başladı'

 

Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet üyelerinin, "paralel devlet" olarak nitelendirdiği Fethullah Gülen cemaatine yakın kamu görevlilerinin listelerine yönelik çalışma MİT kökenli Ahmet Cemalettin Çelik'in, 23 Aralık'ta TİB Başkanlığı'na atanması ile başladı. Bilgilerin paylaşılmasına karşı çıkan TİB personeli, torba yasayla verilen dokunulmazlıkla ikna edildi. Taraf'ın TİB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye genelinde mahkeme kararları ile ilgili yürütülen tüm teknik takipler TİB'in bünyesinde bulunan "ana dinleme sistemi" aracılığı ile kontrol ediliyor. Bu sistemde, MİT'in dışındaki emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği dinlemeler takip edilebiliyor. TİB yönetiminin değişmesi birlikte, Türkiye genelinde gerçekleştirilen tüm yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına yönelik teknik takipler masaya yatırıldı. Bu kapsamda, dinleme kararı alan hakimler, dinleme kararı talep eden savcılar ile dinleme işlemini gerçekleştiren ve dosyaları takip eden tüm emniyet mensupları tek tek belirlendi. Ve hepsi ile ilgili de ayrı ayrı liste hazırlandı. Her ne kadar listelerin, "paralel yapı" olarak nitelendirilen emniyet ve yargı mensuplarından oluştuğu söylense de bunlar arasında cemaat üyesi olmayan hatta, cemaat ile hiçbir ilgisi bulunmayan birçok kişinin de bulunduğu öğrenildi. Listelerde, her kesimden kamu görevlisinin bulunduğu kaydedildi. Paralel yapı olarak nitelendirilen ve görevden alınan tüm emniyet personelinin bir şekilde yolsuzluk ve rüşvet dosyaları ile ilgisi bulunduğu kaydedildi. TİB'den elde edilen veriler, MİT ile paylaşıldı.

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