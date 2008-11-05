'Emniyet ve jandarma ortamı dinliyor'

CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın dinlendiği iddiasını araştırmak üzere kurulan TBMM Telekulak Komisyonu, Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek’i dinledi. Şimşek toplantıda önemli bilgiler verirken MİT, Emniyet ve jandarmanın özel izinle teknik takip ve ortam dinlemesi yaptığını aktardı.



Komisyonun dünkü toplantısında açıklamalarda bulunan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, Türkiye’nin, Avrupa’da en az dinleme yapılan ülkelerden birisi olduğunu dile getirdi. Bir yılda yargı kararıyla kayda alınan dinlemelerin sayısının yaklaşık nüfusun binde biri (yaklaşık 70 bin kişi) olduğunu kaydeden Şimşek şöyle konuştu:



‘Bize sadece numara gelir’



“Biz yargı kararıyla iletilen numaraların sadece kaydını yapıyoruz. Bizden isteyen kurum hangisiyse, kaydı olduğu gibi MİT, Emniyet veya Jandarma’ya gönderiyoruz. Kaydın dinlenmesi, çözülmesi, imha edilmesi tamamen bizim dışımızdadır. Eğer bunlarla ilgili bir sızma oluyorsa, bizimle ilgisi yok. Kimleri kayda aldığımızı da bilmeyiz. Yani verilen numara milletvekiline mi, bakana mı ait, bilmeyiz. Bize sadece numara gönderilir, isim yazmaz. Operatörlerimizin yargı kararı dışındaki numaraları dinleyip dinlemediğini sürekli denetliyoruz. Şimdiye kadar hiçbir suiistimal yakalamadık.



‘Tek biz yapmıyoruz’



Ama bizim dışımızda da dinleme yapılıyor ve bunları tespit etme imkanımız yok. MİT, Emniyet ve Jandarma özel izinle teknik takip ve ortam dinlemesi yapıyorlar. Bizim yok, ama bazı kurumlarda mobil dinleme cihazları olduğunu duyuyoruz.



Teknik olarak, gönderilen bir mesajla cep telefonu dinlemeye alınabilir. Arada üçüncü bir görüşme yoksa aksini iddia edemeyiz. Bunun kaydı bizde görülür. Sav olayında bizden sadece belirtilen tarihte görüşme yapılıp yapılmadığı soruldu. Biz de görüşme kaydını bildirdik. Bizden teknik analiz istenmedi.”