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Emniyet uyardı: "Aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım" diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyin

07 Aralık 2020 12:48

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım" diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır" ifadelerine yer verildi.

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