10 Ekim Ankara Garı Katliamı avukatlarından İlke Işık, davada tanık polislerin ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Işık, “Emniyet Türkiye’nin dört bir yanında IŞİD’lileri takip etmiş ancak hiçbir şey yapmamış” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen Barış Mitingine yönelik IŞİD tarafından yapılan katliama dair süren davanın altıncı duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Önemli gelişmelerin yaşandığı duruşmaya devlet yetkililerinin katliamdaki sorumluklarına dair ortaya çıkan görüntüler ve dosyaya eklenen belgeler ile tanık polislerin ifadeleri dikkat çekti. Davanın geldiği aşamayı müşteki avukatı İlke Işık, Mezopotamya Ajansı’ndan Barış Boyraz’a değerlendirdi. 10 Ekim Avukat Komisyonu’ndan Işık, şunları söyledi: “Bu duruşmada bazı polisler dinlendi. Sanık Suphi Alpfidan ilk duruşmada bu polisler hakkında ifade verdi fakat ancak bu duruşmada mahkemeye getirebildik. Antep Emniyeti ile bir yıl süren yazışmalar sonucu polisler mahkemeye getirildi. Birçok yazışma oldu ancak bir türlü polisler bulunamıyordu. Geçen celse bizim karşı çıkmamıza rağmen mahkeme Antep’e talimat yazarak ifade almak istedi, polisler gelmedi. Bu duruşma yine bizim itirazlarımız ile verilen ara karar gereği bu duruşmaya katıldılar.”

"Gaziantep'te IŞİD'i dağıtmak için çaba harcanmamış"

Dönemin Gaziantep TEM Şube Müdür Yardımcısı olan ve mahkemeye tanık olarak getirilen Beyazıt Bestami Duman’a işaret eden Işık, şu değerlendirmede bulundu: “Özellikle Beyazıt Bestami Duman’ın ifadeleri önemliydi. Duman, çok sayıda saldırının katliamın gerçekleştiği çok sayıda IŞİD operasyonunun yapıldığı bir kentin TEM Şube Müdür Yardımcısı. Yürüttüğü operasyonlara dair sorular sorduk. Verdiği ifadeler aslında bizim baştan beri söylediğimiz ihmalleri, kasıtları doğruladı. Biz Antep’te en başından beri IŞİD’e yönelik etkili bir soruşturmanın, operasyonun yürütülmediğini söyledik ve Duman’ın ifadeleri bizi doğruladı. Sorularımızın birçoğuna ‘Bilmiyorum’, ‘Tanımıyorum’ gibi cevaplar verdi. Bu cevaplar o dönemin TEM Şube Müdür Yardımcısının veremeyeceği cevaplar. Antep’te IŞİD örgütlenmesini dağıtmak için hiçbir çaba harcamamışlar.”

"Polisler IŞİD'lileri izlediklerini itiraf etti"

Duman’ın “Biz sınırdan gelenleri izliyorduk ama kim IŞİD kim ÖSO’lu bilmiyorduk” sözlerine değinen Işık, “Verdiği cevaplarda çok rahat bir şekilde sınır geçişlerini anlattı. IŞİD’liler hastanelere gelmiş, gitmiş, tedavi olmuş. IŞİD’lilerin geldiklerini, hastanelerde tedavi olduklarını bildiklerini de itiraf etmiş oldu. Yani aslında her şeyi bildiklerini ama hiçbir şey yapmadıklarını hiçbir soruşturma yürütmediklerini bir kez daha söylemiş oldu” diye konuştu. Kendini patlattığı iddia edilen Yunus Durmaz, Antep’in IŞİD hücresini yönettiği belirtilen Edremit Türe ve IŞİD’in Antep sınır emiri olarak bilinen İlhami Balı gibi isimler hakkında duruşmaya yeni gelen bilgiler olduğunu söyleyen Işık, şunları ekledi: “Bu belgelerin tamamı bizim ısrarlı taleplerimiz ile geldi. IŞİD’in bu isimleri hakkında Türkiye’nin dört bir yanında soruşturmalar yürütülmüş, dinleme kararları alınmış, dinlenmişler, takip edilmişler. Bu takip edilenlerden örneğin Edremit Türe, kırmızı bülten ile aranıyor, İnterpol vasıtası ile aranıyor, bu kişi 2012-2013-2014 yıllarında Kırıkkale’de teknik ve fiziki takip kararları var, klasörler dolusu tapeleri var, sınırdan gidiyor, geliyor, tedavi oluyor, bunların hepsi dosyada var. Ancak bu kişi ile ilgili tek bir işlem dahi yapılmamış. Sadece bir kere gözaltına alınıp bırakılmış.”