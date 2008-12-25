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Emniyet: Tunç kimlik göstermeyi reddetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sanatçı Ferhat Tunç'un kimlik göstermeyi reddettiği için gözaltına alındığını belirtti.

25 Aralık 2008 02:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sanatçı Ferhat Tunç'un kimlik göstermeyi reddettiği ve "Ben Ferhat Tunç'um, kimseye kimlik göstermem" dediği için gözaltına alındığını belirtti. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23.12.2008 günü 21.30 sıralarında Beyoğlu İmam Adnan Sokak’da devriye görevi yapan polislerin, birinin yüz kısmında darp izleri görülen iki şahısa kimlik sordukları belirtildi. Bu kişilerden Ferhat Tunç'un, görevlinin elinde bulunan polis tanıtma kartına vurarak, “Ben Ferhat Tunç’um, beni tanımıyor musunuz. Kimseye kimlik göstermem, burası dağ başı mı eşkıya mısınız? Sizin devletinizi de polislerini de tanımıyorum” şeklinde ifadeler kullanarak yanındaki kişiyle birlikte görevlilere mukavemette bulunmaları üzerine etkisiz hale getirilerek Beyoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüğü belirtildi. Tunç'un burada görevlilere “Hepinizi buradan sürdüreceğim, benim kim olduğumu göstereceğim” şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Alkolden para cezası kesildi

Ayrıca alınan alkol raporlarında Ferhat Tunç’un 0.63 promil ve yanında bulunan kişinin de 1.61 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi. Tunç ve arkadaşı hakkında Beyoğlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile “Görevli Memurun Görevini Engellemek, Tehdit ve Hakaret” suçlarından adli, alkollü olmalarından dolayı da Kabahatler Kanununa göre idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Kelepçe açıklaması

Sanatçı Ferhat Tunç'a kelepçe takılması olayını da açıklayan Emniyet Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi: "Ceza Mahkemesi Kanununun 93. Maddesinde ve PVSK’nın 16. Maddesinde kelepçenin hangi hallerde takılacağı ifade edilmiştir. Sanatçı da olsa kanunlar önünde herkesin eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ve yerine getirilmediğinde aynı yaptırımlarla karşılaşacağı açıktır. Bu konunun bazı basın yayın organları tarafından eleştirilmesi anlaşılamamıştır." 

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