Emniyet teşkilatında yönetmelik değişti; kel ve dövmeliler de polis olabilecek

'Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarıldı. Ayrıca 4, 5 ve 6. derecede kellik de artık polis olmaya engel olmayacak.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Emniyet teşkilatı bünyesinde aranacak sağlık şartlarını, sağlık kurulu raporu alınmasını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsayan “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarıldı. 4, 5 ve 6. derece kellik ile ilaç kullanımı gerektirmeyen tiroit fonksiyon bozuklukları, teşhis ve tanı için eklem içerisinde yapılan müdahaleler de polisliğe engel olmayacak.

Kendiliğinden düşürülen (cerrahi müdahale olmaksızın) böbrek taşları ve tek başına rahim yokluğu polis olmaya engelteşkil etmeyecek. Omurga eğriliği 0 ila 10 derece olanlar polis olabilecek, basit yumurtalık ve böbrek kistleri polisliğe engel olmayacak.

Görme sınırı da değişti

Eksi 1 olan görme sınırı eksi 2 olarak esnetildi. Kulak, burun ve boğazda işitme seviyesi 25 desibelden 20 desibele indirildi. Kalp delikleri başarılı şekilde kapatılmış kişiler sağlık açısından sağlam kabul edilecek.

Hepatit B virüsü taşıyan öğrenci olamayacak

Taşıyıcı bile olsa hepatit B virüsü taşıyanlar, artık öğrenci olarak kabul edilmeyecek. Adaylara ön sağlık bilgilendirmesi yapılacak ve beyanları alınacak. Adaylardan giriş raporunda istenilen testler arasına ultrasonografi, ekokardiyografi, solunum ve odiometri gibi fonksiyon tespit yöntemleri de eklendi.

Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç “D dilimi” sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler arasından talep edenler, uygun bir hizmet sınıfına atanacak. Diyalize giren, böbrek, karaciğer nakli olan ve büyük eklemlerine protez uygulanan emniyet personeli, artık malulen emekli olacak veya sivil memurluğa ataması yapılacak. Polis okulundayken hastalanan veya yaralananlar, okuldan atılmayıp sivil memur olarak mezun edilerek bu kadrolara atanacak.