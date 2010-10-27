-EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde değişiklik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle talasemi hastaları ile diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilebilecek. Polis olmak için aranan beden kitle endeksi 15-30'dan 18-27 aralığına indirilirken, polislerin görme ve renk körlüğü muayenesinde lens kullanmalarına ise izin verilmeyecek. Emniyet teşkilatının insan kaynağını sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, emniyet teşkilatına ilk atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, idari polisliğe geçişlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda aranacak sağlık şartlarına ilişkin usulleri düzenleyen Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, ilerleme göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş kişiler de öğrenciliğe kabul edilecek. Talesemi taşıyıcılığı olanlar (talesemi minör) öğrenciliğe kabul edilecek. Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları da öğrenciliğe engel olmayacak. HBS antijeni pozitif olanlardan HBV DNA'sı pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmeyecek, fakat sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenci olabilecek. PPD pozitif olanlarda Aktif TBC (tüberküloz) hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmeyecek. -BEDEN KİTLE ENDEKSİNDE DEĞİŞİKLİK- Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak adaylardan; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilecek. Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 milimetreye kadar olan alt çene gerilikleri, 3 milimetreye kadar olan alt çene ilerilikleri ve 6 milimetreden fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe engel sayılacak. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenci olabilecek. Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilecek. Dental implant uygulananlarda, implantın 8 milimetreden uzun kemik desteği olması ve mobilitesi olmaması istenecek. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği öğrenciliğe engel olmayacak. Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş adaylarda ise ön grup dışındaki 5'ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabulde engel olmayacak. 5 ve 5 ten fazla diş eksikliği olanlar öğrenciliğe kabul edilmeyecek. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmeyecek, oklüzyonda ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilecek. Değişiklikle görme ve diskromatopsi (renk körlüğü) muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmeyecek. Gebelik hali öğrenciliğe engel olacak. Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar ise öğrenciliğe kabul edilecek.