Emniyet'ten uyuşturucu kullanımında, İstanbul'un Barcelona ve Albany şehirleriyle karşılaştırılmasına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucu kullanımına ilişkin İstanbul ile İspanya'nın Barcelona ve ABD'nin Albany şehrinin karşılaştırıldığı haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Söz konusu açıklamada, "Ülkemiz genelinde yapılan ihbarların %1,4’ü uyuşturucu suçlarıyla ilgilidir. Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kolluk kuvvetlerimizin performansı ve başarısı yüksektir." ifadelerine yer verildi.

EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarında gündeme gelen ve kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, İstanbul ile iki ülke şehrinin karşılaştırıldığı gerçek dışı bilgilendirmeler nedeniyle açıklamada zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı medya organlarında gündeme gelen ve kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, İstanbul ile iki ülke şehrinin karşılaştırıldığı gerçek dışı bilgilendirmeler nedeniyle açıklamada bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Atık Suda Uyuşturucu Analizi, ilk olarak 2011 yılında 19 Avrupa şehrinde yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma tamamlayıcı niteliktedir ve tek başına uyuşturucu sorunu hakkında belirleyici değildir. Proje; bir şehirdeki kullanım yaygınlığı, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı veya profili hakkındaki sorulara cevap veremez. Türkiye’de bu soruların cevaplarını alabilecek nitelikte birçok kriterle çalışma yapılmakta (36 kriter), sonuçları da kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ülkemizde 2019 yılında başlatılan atık su analizi projesi, uyuşturucu mücadelesinde dikkate alınan onlarca başlığa bir kriter olarak eklenmiştir."

"2018 yılında tüm Avrupa'nın 2 katı uyuşturucu Türkiye'de yakalanmıştır"

EGM, açıklamanın devamında şu bilgilere yer verdi:

"Bahse konu makalede yer alan bir tablodaki İspanya/Barcelona kentine ait esrar atık su analizi verisi 2011, ABD/Newyork Albany şehrine ait eroin atık su analizi verisi ise 2013 yılına aittir. Tablodaki İstanbul’a ait atık su analizi verisi ise 2019 yılı rakamıdır. Farklı yıllara ait istatistiklerin birbiriyle karşılaştırılamayacağı, ayrıca, 36 ayrı kriterden sadece birine ait karşılaştırmanın sonuç oluşturamayacağı apaçık bir gerçektir. Oluşturacağı sonuç sadece, uyuşturucuyla yapılan mücadelede elde edilen büyük başarıların kazandırdığı morali bozmak için dedikodu yapılması olacaktır. Avrupa uyuşturucu meselesini seyrederken, kendi raporlarına göre sadece 2018 yılında tüm Avrupa’nın 2 katı uyuşturucu, Türkiye’de yakalanmıştır.

Ülkemiz genelinde yapılan ihbarların %1,4’ü uyuşturucu suçlarıyla ilgilidir. Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kolluk kuvvetlerimizin performansı ve başarısı yüksektir. Yapılan mücadeledeki başarının en somut yansıması, doğrudan madde bağlantılı ölümlerdeki düşüşte görülmektedir. Türkiye’de yıllara göre doğrudan madde bağlantılı ölümler, yakalanan eroin miktarları ve uyuşturucu suçlarından tutuklu sayıları tabloda sunulmuştur.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde, özellikle 15 Temmuz’dan sonra yapılan operasyonlar ve ele geçirilen rekor madde miktarları, ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanmaktadır. Yapılan gerçek dışı bilgilendirmeler, en hafif tabiriyle, ülkemizin uyuşturucu mücadelesine kara çalmaya yöneliktir."