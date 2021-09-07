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Emniyet'ten Instagram dolandırıcılarına karşı uyarı

07 Eylül 2021 16:52

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformu Instagram'daki dolandırıcılık yöntemi ile ilgili uyarıda bulundu.

InstagramAnkaraAnkara EmniyetiEmniyet
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