Emniyet’ten ‘e-Devlet hacklendi’ iddialarıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminde kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarına dair açıklamada bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi:

"Verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir"

"Son günlerde sosyal medya üzerinde E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası gündemde tutulmaya çalışılmaktadır.

Son olarak 30.04.2022 tarihinde gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında aynı konuya değinerek daha önce yapılan açıklamaların aksine E-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddiaları ile kamuoyunda dezenformasyon yaptığı görülmüştür. E-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir."

"3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı"

"Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden ‘dolandırıcılık ‘yapılmaya çalışıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir."

Fatih Altaylı'ya suç duyurusu

"Ayrıca resmi kurumların konuyla ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır."