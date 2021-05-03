Emniyet'te mevzuat hazırlığı: Kaza yapan sürücü kursa çağrılıp zorunlu eğitime tabi tutulabilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, kaza yapan sürücülerin sürücü kurslarına tekrar çağrılarak zorunlu eğitimlere tabi tutulabileceklerini, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlk eğitimlerin sürücü belgesi almadan önce kurslarda teorik ve uygulamalı verildiğine, sürücülerin daha sonra eğitim alma imkanlarının olmadığına işaret eden Hakan, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu eğitimlerin belli dönemlerde alınması konusunda birtakım hedefler belirledik. Kaza yapan sürücüleri zorunlu eğitime tabi tutma imkânımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi'nden aldığımız bilgiler doğrultusunda kaza yoğunluklarına ve kazaya karışan sürücülerimizin yaş gruplarına göre birtakım değerlendirmeler yapacağız. Bu istatistiki bilgilere göre hangi periyotlarda eğitim almaları gerekiyorsa o periyotlarda eğitime katılmaları konusunda bir mevzuat çalışması yapacağız. Sürücü kurslarımıza tekrar çağrılıp buralarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere tabi tutulmaları sağlanabilecek. Ayrıca bu sürücülerin durumları tarafımızca takip edilecek." dedi.

Hakan, bu sürücülerin ehliyetlerinin geçici süreyle alınıp alınmayacağına ilişkin olarak ise, "Şu an için planlama aşamasında bu konular. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda eğitimleriyle ilgili boyutları ele aldık ama diğer hususları ilerleyen süreçte değerlendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.