Emniyet, stat güvenliğini holiganları internetten takip ederek sağlayacak

Güvenlik güçleri yeni sezonda sporda şiddetin önlenmesi ve olaylara karışan şahısların takibini sağlamak amacıyla internet ortamında, “Spor Olayları Projesi”ni uygulamaya koyacak. Polis, TFF fikstürünü takip edecek, seyirden men edilen şahısların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda adli makamlara suç duyurusunda bulunacak

Cemal Ersen'in Milliyet'teki haberine göre; uzun yıllardır Türk sporunun en büyük sorunlarından biri olan holiganizm ile mücadelede İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarihi bir uygulamaya imza atıyor.

Özellikle futbol sahalarında sıkça tanık olduğumuz olayların önüne geçmek, gerek statlarda gerekse stat dışında terör estiren sözde taraftarın takibini sağlamak için Pol-Net 2.5 ortamında “Spor Olayları Projesi”ni hayata geçiren Genel Müdürlük, iki ayrı birim oluşturulmasını kararlaştırdı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Spor Güvenlik Büro Amirlikleri ve Polis Merkezi Amirlikleri’nin görev tanımlarını yeniden belirleyen Emniyet Müdürlüğü, oluşturulacak bilgi bankası sayesinde yurdun neresinde olursa olsun şiddet olaylarına karışan şahısların ülke genelinde seyirden yasaklanmasını hedefliyor.

Yeni futbol sezonunda “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi”ne dair 6222 sayılı yasanın kolluk güçlerine verdiği yetkiyi tam olarak kullanmayı amaçlayan proje, holiganların internet ortamında takibini ve seyirden men yaptırımınına uyup uymadıklarını kontrol edecek.



Holiganlar fişlenecek



Buna göre seyirden yasaklanan şahısların “projeye veri girişleri” olayın işlendiği İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak ve mutlak surette “soruşturma numarası” projeye kayıt edilecek.

Ceza alan kişilerin genel kolluk kuvvetlerine başvurma yükümlülüğünün takibi ise ceza aldığı takımın bulunduğu il müdürlüğünce sağlanacak.



Fikstür takibi



Spor Güvenliği Büro Amirlikleri projede kullanılacak personelin eğitimini tamamlama aşamasına gelirken, TFF tarafından ilan edilen lig fikstürleri müsabakadan en az iki gün önce veri tabanına işlenecek. Seyirden men edilen taraftarın ceza aldığı takımın maçına ilişkin, saat, tarih ve rakip takım gibi bilgiler projeye kayıt edilecek. Fikstürde yapılacak değişiklikler, ertelenen veya iptal edilen maçlar anında proje üzerinde düzeltilecek.

İlgili birim, yasaya aykırı olarak başvuruda bulunmayan veya zamanında bu işlemi yapmayan holiganları belirledikten sonra adli makamlarla temasa geçerek haklarında suç duyurusunda bulunacak. Suç duyurusunda bulunulan kişilere yönelik adli süreç takip edilerek yargı kararları projeye işlenecek. Jandarma sorumluluk bölgesindeki olaylar ise bağlı olunun ilin emniyet müdürlüklerine iletilecek.

Projenin diğer birimi “Polis Merkezi Amirlikleri” ise holiganların yasayla ilgili yükümlülüklerini internet ortamında takip edecek.



Tutanak düzenlenecek



Seyirden yasaklı kişilerin Polis Amirliklerine başvuru yükümlülüklerinin takibi amacı ile, yasaklı şahsın taraftarı olduğu takımın maç başlangıç saati ile bir saat sonrasında en yakın polis merkezine başvurusunda, T.C. kimlik numarası esas alınarak tutanak düzenlenecek ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne gönderilecek.

Projede meydana gelebilecek teknik arızadan dolayı başvuruya ilişkin bilgiler kaydedilemediği takdirde detaylı tutanak düzenlenerek faks yoluyla veya elektronik ortamda derhal şahsın taraftarı olduğu takımın İl Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştırılacak.



81 il alarmda



Emniyet Genel Müdürlüğü adına 1. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Pek imzası ile 81 ilin Emniyet Müdürlüklerine gönderilen bilgilendirme yazısı projenin amacını şu ifadelerle açıkladı:

“6222 sayılı kanunun etkin biçimde uygulanabilmesi, seyirden men cezası alan taraftarın müsabaka alanlarına girişlerinin önlenmesi, başvuru yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında adli makamlara bildirim yapılabilmesi ve “Spor Olayları Projesinin” herhangi bir aksaklığa neden olmadan yürütülmesi hedeflenmiştir.”



Bakan Kılıç uyarmıştı



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç yeni sezonda spor alanlarındaki şiddet olaylarının önlenebilmesi için Federasyon Yönetimi, kulüp yetkilileri ve taraftar gruplarını uyararak, “6222 sayılı yasa tüm sahalarda ve müsabakalarda harfiyen uygulanacaktır. Buna yönelik olarak Bakanlığımız, konunun paydaşı olan Adalet ve İçişleri Bakanlıkları çalışmalarını sürdürmektedir. Lakin üzülmememiz, boynumuzun bükülmemesi, kulüp yöneticilerinin taraftar grupları ile karşı karşıya kalmaması için başta TFF olmak üzere Süper Lig kulüpleri yöneticilerinin sorumluluklarını yerine getirmesi şarttır” ifadelerini kullanmıştı.