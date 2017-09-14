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Emniyet, sporda şiddeti özendiren sosyal medya hesaplarını takibe aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bireysel ya da herhangi bir takıma yönelik küfür ve hakaret içeren paylaşımlar yapan 757 hesabın takibe alındığını bildirdi

14 Eylül 2017 02:26

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan "Sosyal Medyada Sporda Şiddete Geçit Yok!" başlıklı duyuruda kişi ve takımlara yönelik edilen küfür ve oluşumların takibe alındığı belirtildi.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması:

Sber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu ile;

Seyirci, taraftar, oyuncu ve tüzel kişilerin sosyal medya platformları üzerinde bireysel ya da herhangi bir takıma yönelik küfür, hedef alınan gerçek kişi ya da tüzel kişinin manevi şahsiyetini tahkir ve tezlil edici, taammüden ve müessir fiil oluşturabileceği değerlendirilen söylemler, müzahir grubu/taraftarları galeyana getirmeyi hedefleyen kişi ve oluşumlar 7/24 esasına göre takip edilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda; 12.08.2017 - 13.09.2017 tarihleri arasında bu tür paylaşımlar yapan 757 hesap tespit edilmiş olup bu hesaplar hakkında gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulu.

 

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