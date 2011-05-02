'Emniyet' sınavı da karıştı!

T24- 9 bin 750 başpolis kadrosu için açılan sınava 50 bin aday katıldı. Bir ilde '40 net' yapan sınavı kazandı, başka bir ilden 60 nete imza atan başarısız sayıldı.



KPSS, YGS, ALES derken bir sınav tartışması da Emniyet'te yaşanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ara kademe amir açığını kapatmak için geçen yıl başpolislik uygulamasına geçme kararı aldı. Maliye Bakanlığı da 9 bin 750 kadro verdi. Emniyet, kadroyu personel sayısına göre tüm iller arasında paylaştırdı. Başpolisliğe terfi edecek kişileri belirlemek sınav açıldı. Milli Eğitim'in 5 Mart'ta yaptığı merkezi sınava, 50 binden fazla polis girdi.

Kazanan sayısının 9 bin 750 kişilik kadrodan eksik-fazla olmaması için puan barajı konmadı. Böylece adaylar ilk 9 bin 750'ye girebilmek için ter döktü.

Akşam'ın haberine göre, emniyet 'merkezi sınavın' sonuçlarını değerlendirirken 'genel' değil, 'yerel kontenjan'ı esas aldı. Gerekçe olarak genel kontenjan halinde sınavı bazı illerde yerel kontenjandan fazla, bazı illerde az polisin kazanabileceği gösterildi. İlk 9 bin 750'ye giren polislerin terfi ettirilmesi gerekirken, sınav sonuçları her il için ayrı değerlendirildi. Her ilde o ile ayrılan kontenjan sayısı kadar polis sınavı kazanmış oldu.

Örneğin yerel kontenjan sayısı 100 olan bir ilde sınava giren bin polis aldığı puana göre sıralandıktan sonra ilk yüze girenler başpolisliğe terfi ettirildi. Ancak illerin başarı düzeyi birbirinden farklı olduğu için ortaya yeni bir 'sınav garabeti' çıktı. Mesela başarı düzeyi düşük illerde 40-45 net yapan başpolisliğe terfi ederken başarı düzeyi yüksek illerde 55-60 net yapan polisler terfi edemedi.

Adaylar yargıya koştu

Sınavı kazanıp başpolisliğe terfi edenlere, geçen hafta rütbeleri törenle takıldı. Yerel kontenjan mağduru polisler ise sınavın iptali için idari yargıya birbiri ardında dava açmaya başladılar. Dava sayısının şimdiden 400'ü geçtiği öğrenildi.



