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Emniyet şeridindeki otomobile kamyon çarptı; genç mimar öldü

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde mimar Melike İlhan (23), emniyet şeridinde duran otomobiline kamyonun arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi

17 Şubat 2018 20:09

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde mimar Melike İlhan (23), emniyet şeridinde duran otomobiline kamyonun arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Muğla- Fethiye Karayolu Döğüşbelen mevkiinde meydana geldi. Köyceğiz\'den Muğla yönüne giden mimar Melike İlhan, 48 RY 484 plakalı otomobilini emniyet şeridine park edip, aracın dörtlülerini yaktı. İlhan\'ın aracına, arkadan gelen Mehmet Tepe yönetimindeki 48 K 4137 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun önüne katarak 30 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü İlhan araçta sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.
Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla Melike İlhan, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İlhan\'ı, ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Melike İlhan, kurtarılamadı. Genç mimarın ölüm haberi, anne ve babası ile yakınlarını yasa boğdu.
Kamyon sürücüsü Mehmet Tepe, gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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