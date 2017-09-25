Emniyet şeridinde ters yöndeki traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Faruk KIYAK/KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, D-100 Karayolu\'nda emniyet şeridinde ters yönde giden traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. Ali Rıza Öz idaresindeki 41 BZ 136 plakalı motosiklet, Eşme Mahallesi\'ne gitmek için tali yoldan emniyet şeridine ters yönde giren sürücüsü belirlenemeyen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ali Rıza Öz olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis traktör sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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