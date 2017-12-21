Emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: 5 yaralı

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, cipin emniyet şeridinde duran TIR\'a çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, TEM\'in Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Orhan yönetimindeki 34 JN 9528 plakalı cip, Enver İşler\'in emniyet şeridine park ettiği 06 GC 3699 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. TIR\'ın altına giren cip sürücüsü Mustafa Orhan ile aynı araçta bulunan Havva Orhan, Ahmet Akyıldız, Seher Akyıldız ve Furkan Orhan yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



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