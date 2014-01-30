Mahkemeden Emniyet-Sen'e vize yok; şubeler kapanacak, üyeler istifa edecek

Emniyet teşkilatında sendikalaşmak için bir süredir mücadele veren Emniyet Sen'e, Anayasa Mahkemesi vize vermedi. Karar uyarınca Emniyet Sen'in illerdeki şubelerinin kapatılacağı, üye polislerin de sendikadan istifa edecekleri belirtildi. Emniyetteki sivil memurlara ise sendikalaşma yolunun açıldığı kaydedilirken, Emniyet-Sen yönetimi konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

Cafer Zengin'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, 12 Kasım 2012 tarihinden itibaren Emniyet Teşkilatında örgütlenme çalışmalarını sürdüren Emniyet-Sen’i, Anayasa Mahkemesi kanuna aykırı buldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sendikanın kuruluş faaliyetlerinin ardından 7 Mayıs 2013 tarihinde Ankara 9'uncu İş Mahkemesi’ne sendikanın kapatılması istemiyle başvurdu. Mahkeme de başvuruyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi ise, polis memurlarının sendikalaşmasının yasalara uygun olmadığına karar verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Emniyet Sen Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri İl Temsilcisi Çağatay Atasay, Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra sendikanın illerdeki şubelerinin kapatılacağını, üye olan polis memurlarının da sendikadan istifa edeceklerini söyledi.

'AİHM'e taşıyacağız'

Hukuki mücadeleden geri adım atmayacaklarını ve bu kapsamda sendika genel merkezinin konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağını dile getiren Atasay şöyle dedi: "Biz yanlış bir şey yapmadık. Demokratik hakkımız olan taleplerde bulunduk. Ne yazık ki Anayasa Mahkemesi bu mücadelemizi uygun bulmadı. Biz bu kararın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Sendika genel merkezimiz konuyu uluslararası arenaya, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacak."

Belçika kararı emsal gösterilecek

1975 yılında Belçika’da da benzer bir durumun ortaya çıktığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sendikalı olmak isteyen Belçikalı meslektaşlarını haklı bulduğunu belirten Atasay, kendilerinin de o kararı emsal göstereceklerini söyledi. Sendikalaşma faaliyetlerine başladıkları 14 aylık süreçte sürgünlerle, ihraçlarla, sorgulamalarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Atasay, "Anayasa Mahkemesi’nin bu kararından sonra bu yönde bizlere karşı girişimlerin, soruşturmaların daha da artacağını bekliyoruz. Bakalım günler neler gösterecek?" diye konuştu.

Sivil memurlar sendikalı olabilecek

Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre, emniyetin idari hizmetler sınıfında görev yapan sivil memurların ise sendika kurabileceklerini ve sendikaya üye olabileceklerini belirten Çağatay Atasay şöyle konuştu:

"Biz mücadelemizde Anayasa Mahkemesi kararına göre haklı bulunmadık ancak, sivil memur arkadaşlarımız için sevindik. Çünkü onların sendikalı olabileceklerine dair bir durum ortaya çıktı. En azından onlar sendikalı olabilecek ve haklarını arayabilecek. Bu kapsamda onları elde ettikleri bu hak için kutluyorum."